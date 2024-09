El abogado Fabián Gabalachis, defensor del empresario Roberto Monasterolo, explicó que la impugnación de sentencia, presentada este lunes, a favor de su defendido se basó en 3 aspectos fundamentales. Si prospera el primero de ellos, podría derivar en la absolución o en la realización de un nuevo juicio. En caso de que el recurso se rechace, hay otros dos planteos para disminuir el monto de la pena y en contra de la devolución de 116.000 dólares que el tribunal calculó como producto del fraude al municipio de Comodoro Rivadavia.

“El abanico de posibilidades que establece el Código con relación a estas impugnaciones de condena es amplio. Hay 8 causales y yo interpreté que se cumplían 6 de esos 8”, detalló el abogado, en diálogo con Actualidad 2.0.

Al centrarse en los argumentos principales, detalló que el primero se vincula a la producción de la prueba para arribar a la sentencia.“Hubo determinados testigos que fueron interrogados sobre puntos que a nuestro criterio no correspondía -precisó-. Lo hicimos saber del tribunal durante el juicio, pero no nos dio la razón. Por eso hicimos una reserva para agraviarnos en caso de sentencia desfavorable, que fue lo que ocurrió”.

Para el caso de que la Cámara de Apelaciones haga lugar al planteo, Gabalachis apuntó que cabrían dos posibilidades: o la absolución de su cliente, o bien que ordene la realización de un nuevo juicio."El nuevo tribunal puede decir que las cosas se hicieron mal y ordenar un nuevo juicio, o bien también puede resolver directamente la absolución de Monasterolo -precisó-. Una tercera posibilidad es que no haga lugar al planteo".

PLANTEO PARA REDUCIR LA PENA A DOS AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO

El segundo punto de la impugnación del defensor de Monasterolo deberá ser evaluado en caso de que se rechace el primero, es decir si la Cámara mantiene la sentencia condenatoria. En este punto, el defensor plantea que el monto de la pena otorgado, de 5 años y 6 meses de prisión, excede lo que planteó en la primera etapa de la investigación el fiscal Héctor Iturrioz, que había acusado con una expectativa de pena de 4 años.

“Nosotros entendemos que esto no se puede hacer, porque está vedado por el Código Procesal, que no autoriza que se pida una pena más elevada que la que se planteó en la acusación previa, salvo que durante el juicio se presenten nuevos elementos probatorios en la acusación, lo que no ocurrió en este caso”, puntualizó el defensor.

De este modo, entiende que el máximo de la sentencia debería ser de 4 años, pero a partir de ahí apunta a que a su defendido se le aplique la pena mínima por el delito de defraudación, que es de 2 años de prisión, lo que permitiría un cumplimiento condicional.

“Yo creo tener elementos para sostener que la pena se tiene que acercar a los 2 años y no elevarse a más de 3, ésa es la pretensión”, confirmó Gabalachis.

CUETIONAMIENTO AL MONTO EXIGIDO PARA DEVOLVER AL MUNICIPIO

Un tercer reclamo en la impugnación se vincula a la exigencia fijada por el tribunal para que los empresarios se hagan cargo de la devolución de los 408.000 dólares que, según el cálculo de los jueces, configuraría el monto del fraude perpetrado durante la emergencia climática de 2017 en Comodoro Rivadavia.

“En el caso de mi cliente son 116.000 dólares que la sentencia exige devolver -refirió el abogado-. Nosotros hemos integrado esa garantía a través de una propiedad, pero no obstante ello yo me agravio en la apelación, por la manera en que llega el tribunal a ese monto, haciendo una ecuación aritmética en pesos que luego pasa a dólares, a mi criterio bastante cuestionable. Nosotros no tuvimos ninguna posibilidad de controlar esos cálculos financieros y el modo en que arriba a esa cifra en dólares que impone como una ‘verdad del Señor’”.

Para el abogado, se debió haber realizado una pericia contable en la etapa previa al juicio, durante la investigación, por lo que entiende que ahora no corresponde el reclamo de una suma dineraria, ya que no cabría tampoco realizar la auditoría en esta última etapa.

“Yo veo muy difícil que esa pericia pueda hacerse ahora”, señaló Gabalachis.

NUEVA AUDIENCIA Y PLAZOS PARA DEFINIR

Al igual que ante los recursos de las defensas de los demás imputados, el tribunal de juicio ahora debe evaluar la admisibilidad de los recursos. Una vez cumplido ese análisis, se debe elevara a la cámara, que podría integrarse con jueces de Esquel o Trelew, según estimó Gabalachis, ya que el organismo de Comodoro tuvo una intervención en el inicio del juicio.

Según precisaron fuentes judiciales, también se concretaron impugnaciones de los defensores de Boyero, de los empresarios Morales, Lobos Rosas y de los inspectores Mansilla, Lara, Sartori y Van Herdeen. Si bien todavía quedan algunos pendientes, el plazo para la presentación vence el martes a las 10 de la mañana.

Las impugnaciones deberán debatirse en una nueva audiencia oral, al cabo de lo cual el tribunal tendrá 20 días hábiles para expedirse.