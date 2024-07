Explosión en un edificio de Tel Aviv: un muerto y al menos 10 heridos

La Policía de Israel confirmó una explosión en un edificio de Tel Aviv en la madrugada de este viernes. El Ejército apunta a que un “error humano” permitió la caída de un dron con explosivos.

La fuerte explosión ocurrió en un edificio cercano a la embajada de Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Tel Aviv. Por el momento, las autoridades confirmaron un muerto y al menos 10 heridos. Los vecinos cercanos al lugar de la explosión indicaron que sufrieron daños en sus hogares como consecuencia del impacto.

Violento crimen: encontraron a un hombre muerto, tapado con una alfombra en el garage de su casa

”Numerosos policías y especialistas de desactivación de explosivos llegaron al lugar y se ocupan de la situación”, señaló el comunicado policial sin más detalles.

Según fuentes locales y de seguridad, la explosión fue provocada por un “drone suicida” yemení.

Efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia acudieron a la escena y asistir a los heridos. Asimismo, se informó que un hombre de 37 años y una mujer de 25 fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

Según indicó la agencia EFE, la Policía anunció en un comunicado que encontró “el cadáver de un hombre en un apartamento cerca del lugar de la explosión”.

Qué dijeron los primeros resultados de la autopsia tras la muerte de Catalina Gutiérrez

“Es difícil decir de dónde vino. Tenemos testimonios de civiles que dicen que fue un bulto rojo en el cielo, lo que explicaría por qué la explosión no fue en un edificio o en el suelo. Esas son nuestras primeras impresiones”, explicó Peretz Amar, el comandante de la Policía de Tel Aviv según publica TN.

Investigan un “error humano”

Por estas horas, el Ejército israelí estudia “un error humano” como la causa de que los sistemas de defensa aérea no estuvieran activados para interceptar el dron con explosivos, según confirmó el portavoz castrense Nadav Shoshani.

Chocó un micro y una camioneta en la Ruta 40: hay varios heridos

”Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas”, explicó Shoshani y apuntó a un error humano en la fase de detección “que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento”.