Martín Esteban Alcoba Sciortino, de 44 años, fue condenado en 2021 en Chubut por estafar a seis personas en distintas localidades de la provincia -entre ellas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly- con la venta de cámaras fotográficas digitales a través de internet con precios que oscilaron entre los 40 y 65.000 pesos. Se le comprobaron estafas también en otras partes del país.

El estafador, oriundo de Corrientes, fue condenado a dos años y ocho meses, además de tener que pagar las costas del proceso y enfrentar las demandas civiles que las seis víctimas de Chubut le iniciaran.

Sin embargo, en las últimas horas cayó preso tras protagonizar un trágico accidente el pasado 1° de mayo, que le costó la vida a Sergio Daniel “Manteca” Martínez, de 34 años, en la ciudad de Posadas, Misiones.

Busca trabajo, escribió su currículum a mano en un papel y conmovió a todo Comodoro

Según publica el portal El Territorio, Sciortino circulaba a bordo de un Renault Fluence cuando atropelló a Martínez, quien trabajaba con su moto, pero lejos de quedarse a ayudarlo, lo abandonó y siguió circulando por unos 2 kilómetros hasta que finalmente abandonó el auto y salió corriendo. El motociclista falleció en el acto producto de las graves heridas.

Horas después, Sciortino se entregó a la Policía de Misiones y por estas horas, permanece alojado en una celda a la espera de avances de la Justicia, mientras ya fue imputado homicidio culposo en accidente de tránsito.

El paro en Chubut: qué servicios y sectores están afectados este jueves

La familia de la víctima pide que la justicia lo condene teniendo en cuenta que tiene antecedentes delictivos. Damián, sobrino de Martínez, señaló al portal Misiones que “entendemos muy bien que él (Alcoba Sciortino) está haciendo todo lo posible para trabar la cárcel para él porque quiere una excarcelación o una salida bajo fianza”.

No obstante, sostuvo que "un tipo como este, con más de 150 estafas comprobadas, pedido de captura, prófugo de la Justicia, homicida, no puede salir en libertad. Esta no es una persona que cometió un hecho sin querer, es alguien que viene con un prontuario demasiado grande y que dejó muy destruida a una familia. Dejó a tres nenas sin un padre, sin el sustento de vida", sostuvo.