RAWSON (ADNSUR) - La base de la investigación fueron seis denuncias de víctimas de la provincia del Chubut. Una de Rawson, dos de Puerto Madryn, una de Rada Tilly, una de Trelew y la restante de Comodoro Rivadavia. Todas las víctimas fueron tentados con la venta de cámaras fotográficas digitales con precios que orillaron entre los 40 y 65.000 pesos.

La investigación por estafas a través de Internet es llevada adelante desde las oficinas de cibercrimen de la ciudad de Rawson.

El estafador ya fue ubicado. Se trata de Martín Esteban Alcoba Sciortino. Es de la provincia de Corrientes y habría estafado a más de 150 los estafados en distintas provincias.

La investigación ya acusación pública, y solo resta la fecha de la audiencia preliminar. El hombre se encontraba detenido mediante la modalidad de arresto domiciliario y recuperó la libertad.

Los investigadores creen que ya no existe riesgo de fuga teniendo en cuenta la conducta exhibida hasta el momento y que no existen riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación, habida cuenta de lo avanzado de la misma. Sin embargo, Sciortino no podrá ausentarse del país y semanalmente deberá acreditar su permanencia en la ciudad de Corrientes. El proceso se encuentra muy avanzado.

Desde las áreas de investigación del Chubut se prevé pedir una pena de prisión, más accesorias legales y costas del proceso.