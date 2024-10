El fiscal Fernando Rivarola, jefe de la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de Chubut, consideró hoy que en casos de estafas piramidales como el sufrido en Esquel es bastante difícil recuperar el patrimonio de las víctimas, sobre todo al utilizar criptomonedas y la posibilidad de que se haya transferido el dinero al exterior.

“Las chances dependen un poco de la estructura de la organización, si es una organización grande, como aparentemente es ésta y el dinero ha sido derivado al mundo de los criptoactivos, la verdad que es bastante complejo dar con los autores y por supuesto, recuperar los activos -dijo el fiscal, en diálogo con Actualidad 2.0-. Eso tiene que ver con toda la mecánica que utilizan para hacer circular el dinero producto de cada una de las personas que aportaron”.

El fiscal coincidió en que aparentemente el caso de Esquel involucra a una organización importante por su ramificación en otros puntos del país, como la estafa conocida en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

“Es probable que hayan operado desde el exterior y que los activos, que son virtuales, estén siendo manejados desde ahí, esto lo digo a priori porque yo no conozco los detalles de la investigación y eso se va a ir determinando conforme avance el equipo de la fiscalía de Esquel”, aclaró.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA INVESTIGAR

Ante la consulta de si la fiscalía cuenta con los elementos y tecnología necesaria para este tipo de investigaciones, el fiscal respondió afirmativamente, al tiempo que aclaró que no hay tan sofisticación, en el fondo de la maniobra:

“Esta modalidad no es novedosa ni tampoco depende de la realidad virtual. Es una mecánica defraudatoria muy antigua ya, pero que lamentablemente sigue siendo efectiva -evaluó, en referencia al esquema piramidal-. Hoy se complementa con los canales digitales de comunicación y de transferencias de dinero. Y aparece en el ruedo ahora como un elemento nuevo, la derivación de los activos a lo que son criptoactivos”.

Al continuar su razonamiento, dijo que en el mundo de los criptoactivos “hay algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es que todo lo que ocurre en una billetera de criptoactivo puede ser verificado o seguido o ‘traceado’, que es el término que se utiliza en la jerga técnica, es decir que uno puede ver los movimientos de esa billetera porque es público, porque el acceso a esa información es libre para cualquier persona que tenga los datos de la dirección y sepa manejar algunas herramientas de código o de fuente abierta. Digamos que son accesibles desde internet”.

Sin embargo, advirtió, para establecer la trazabilidad más específica en una investigación compleja, “hay herramientas informáticas que son caras, que la provincia todavía no las tiene. Nosotros hemos hecho un pedido por una de ellas y desconozco en qué estado está el expediente. En síntesis, la provincia está bastante actualizada en este tipo de herramientas, aunque no tenemos en particular las de criptoactivos, pero podemos pedir la colaboración de las fuerzas nacionales que sí las disponen”.

Por otra parte, Rivarola fue consultado si la investigación puede centralizarse fuera de la provincia, al haber varios hechos en el país con una misma maniobra y organización, como parece ser éste el caso. Según estimó, esto dependerá de cada fiscalía o juzgado:

“Lo lógico sería que en aquel lugar donde hay mayor avance en la investigación y mejor acceso a los datos, donde se ha concentrado la mayor cantidad de víctimas, pueda unificar y nuclear toda la investigación, si es que se trata de la misma organización -evaluó-. Incluso eso va a depender de que haya alguna persona individualizada. También podría darse el caso de que fueran distintas ramificaciones de una misma organización y que puedan mantenerse algunas investigaciones separadas, pero eso va a depender del avance de cada causa y de los planteos que se hagan en cada una de las jurisdicciones. En mi opinión, estaría interesante unificar en un solo lugar”.

Finalmente, ante la consulta de si los hechos encuadran como estafa o fraude, precisó que no hay mayor diferencia, ya que el monto de la pena para los eventuales responsables es similar:

“La diferencia entre estos tipos de delitos es bastante sutil y tiene que ver con la modalidad y la puesta en escena o engaño. En este tipo de fraudes generalmente hay un componente claro de estafa, porque hay una puesta en escena, hay una apariencia de empresa de inversiones reales y demás. Pero no es una diferenciación que tenga muchos efectos prácticos, porque las escalas penales son idénticas”.