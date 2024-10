Desde lo ocurrido en la localidad bonaerense de San Pedro, donde un tercio de la población cayó en el fraude de una plataforma falsa de criptomonedas, hasta un posible caso similar en Esquel, donde el viernes último se presentó la primera denuncia en fiscalía, lo cierto es que las estafas piramidales se complejizan con las criptomonedas. Se trata en realidad de viejos engaños con nuevas tecnologías, pero que en esencia se aprovechan de la buena fe o necesidad de las personas, cuyo primer punto de desconfianza debería basarse en un viejo dicho: “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”.

Los esquemas de estafa han evolucionado a lo largo del tiempo, y las criptomonedas no son la excepción. En este contexto, es fundamental entender cómo funcionan estas modalidades fraudulentas para proteger ahorros e inversiones. En este informe, basado en un artículo de la especialista Marianela Mendoza, abogada tributarista y Senior Research Fellow de la Fundación Internacional Bases, publicado originalmente en el diario El Cronista, repasamos los alcances de estas maniobras y las principales medidas de prevención.

El término "esquema Ponzi" proviene de Carlo Ponzi, un estafador italiano que, en la década de 1920, prometía rendimientos exorbitantes a sus inversores a través de un supuesto negocio con cupones postales internacionales. Sin embargo, su verdadero método consistía en pagar a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos, un ciclo que inevitablemente colapsó cuando dejó de atraer nuevos fondos.

Con variantes, ese esquema se ha mantenido a lo largo de las décadas. Desde compra de acciones de empresas a punto de lanzarse, hasta productos de limpieza revolucionarios con altas ganancias (aunque en ese caso, el ‘inversor’ al menos podía quedarse con unos cuantos bidones de detergente en stock), lo cierto es que la modalidad se ha repetido en el tiempo.

En las últimas semanas, se inició una investigación en la localidad bonaerense de San Pedro, por presunta estafa (lo que implica que la víctima entrega el dinero o bienes por voluntad propia, a diferencia del ‘fraude’, donde hay una maniobra para apoderarse de datos o bienes del damnificado). Según lo que trascendió en medios nacionales, hubo incautos vecinos hasta llegaron a vender sus máquinas agrarias, convencidos de que la inversión en criptomonedas salvaría a la economía del lugar.

La maniobra puede alcanzar no sólo a personas sin conocimientos del mundo de las finanzas. También importantes personalidades de negocios cayeron en un esquema similar, con gran nivel de sofisticación, cuando el financista Bernie Madoff los estafó en cientos de millones de dólares, bajo promesa de altos rendimientos de sus ya abultadas fortunas. Hay una película, con el genial Robert De Niro (“El mago de las mentiras”), que refleja el caso, que concluyó con ‘Bernie’ condenado a 150 años de prisión, en el año 2009. Con 82 años, falleció en prisión, en abril de 2021.

Más acá en el tiempo y más cercano a nuestras latitudes argentas, Leonardo Cositorto comenzó a ser juzgado en Goya, provincia de Corrientes, en lo que será el primero de una serie de juicios por estafas a través de ‘Generación Zoe’, que prometía ganancias por inversión en una criptomoneda “respaldada en oro” (lo que resultó totalmente also) y otras maniobras en las que mezcló capacitaciones de coaching y rendimientos financieros. También hay serie, en Netflix, sobre este caso.

ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS

En su artículo, Marianela Mendoza describe que con la llegada de las criptomonedas en 2009, el panorama de estafas mediante ‘esquema Ponzi’ se volvió aún más complejo. En 2013, Trendon T. Shavers, conocido como "Pirateat40", fue el primero en ser acusado de operar un esquema Ponzi relacionado con Bitcoin. Prometía rendimientos del 7% semanal, pero utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Este caso marcó el inicio de una serie de fraudes en el ámbito cripto.

Tras el resonante caso Cositorto y ‘Generación Zoe’, que fue denunciado oportunamente por la ONG Bitcoin Argentina, apareció en las últimas semanas el hecho de estafa en San Pedro, vinculado a ‘RainbowEx’, una plataforma que prometía rendimientos del 1% al 2% diario. La promoción estaba liderada por una figura carismática que atraía a nuevos usuarios. Desafortunadamente, muchos perdieron su inversión.

Días atrás también trascendió un posible caso de estafa, similar al de San Pedro, en la ciudad chubutense de Esquel, donde el viernes pasado se registró la primera denuncia penal en la fiscalía especializada en ciber delitos, tal como informó esta agencia, esperándose que en los próximos días haya nuevas presentaciones.

Según Marianela Mendoza, en muchas situaciones opera una trampa psicológica común, conocida como el "efecto costo hundido", donde las personas siguen invirtiendo en algo que no da resultados por miedo a perder lo que ya han gastado. Este sesgo puede llevar a decisiones irracionales y a no denunciar fraudes hasta que sea demasiado tarde.

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE AYUDAN A CAER

Sobre este tipo de factores, ADNSUR consultó al psicólogo local Sebastián Núñez (MP 0596), quien detalló cuáles son las pulsiones que intervienen a la hora de comprar la ilusión de una rápida ganancia en poco tiempo:

“Hay dos cuestiones que intervienen en el esquema Ponzi, en el que no hay nada nuevo. Lo primero que llama la atención es que tiene que ver con un cierto conocimiento previo. Y lo otro es que la gente que entra acá y termina perdiendo sus ahorros se juega con un factor que es la confianza que le deposita a otro, porque lo suma alguien cercano y ve que el otro ha logrado hacer una diferencia monetaria”, dijo Núñez.

Otro elemento que influye fuertemente en estos casos es la situación económica , con la inflación “y lo lejano que queda todo esto para un sueldo, entonces aparece la idea de que ‘con poquito me puedo salvar’, que es más o menos lo mismo que pasa con las apuestas on-line. No puedo pagar la luz, pero se me juega un saber sobre deportes, o sobre criptomonedas y escucho algo que creo que me da un conocimiento. Es una apuesta donde no entra el dinero solamente, sino que apunto a que lo que tengo produzca más”.

Según precisó el psicólogo Núñez, “la idea que se juega detrás de estas dos cosas es que lo que tengo no puede descansar, es necesario ‘ponerlo a trabajar’ en bonos, acciones, criptomonedas, lo que fuera. Ni uno puede descansar, ni el dinero tampoco, porque está perdiendo. Estos esquemas juegan con esa idea”.

Del mismo modo, advirtió que aún cuando la gente sabe que se trata de un truco piramidal, entran igual:

“Lo que también me llama la atención y escucho cada vez más testimonios es que entran sabiendo que es un esquema Ponzi, pero creyendo que van a tener la posibilidad de hacerse de una ganancia y van a saber en qué momento salir. No es causalidad que proliferen estos sistemas, que responden al ideal de que ‘yo sé o escuché hablar de esto' y entra en el terreno entre lo que conozco y lo desconozco, pero que me puede hacer una diferencia, ante la necesidad de que lo poco que tengo me rinda más, porque no me alcanza".

Respecto del sesgo del ‘costo hundido’, dijo Núñez, “hay como una cuestión de terquedad y un proceso de negación, porque todo el mundo te dice ‘no’ pero uno confía en lo que sabe. En las apuestas deportivas, el click es que ‘no es azar’, sino que ‘yo creo que sé sobre esto’. Y ese saber me va a dar una ganancia, por más que no funcione. Es una negación, pensar que la falla del sistema en que invertí es un error. Es como en la escena de ‘9 Reinas’, cuando Darín va al banco y le dicen ‘te cagaron’, pero aún así él trata de rescatar ese cheque que no vale nada”.

CONSEJOS PARA EVITAR FRAUDES

Las sugerencias de Mendoza para evitar caer en este tipo de maniobras son simples y efectivas.

1.Desconfíe de promesas excesivas: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

2. Asesoramiento profesional: Consulte con brokers registrados o profesionales del área financiera. Lo mejor es buscar asesoramiento en profesionales como brokers registrados en la CNV, abogados y contadores especializados.

3. Asimismo, al momento de querer realizar inversiones, lo ideal es contar con un monto no destinado a gastos fijos sino más bien de la naturaleza de ahorro, dado que, la inversión da pérdidas, no nos quedamos sin nada.

4. Educación financiera: es necesario informarse sobre inversiones y criptomonedas a través de fuentes confiables, como ONG Bitcoin Argentina o cursos estatales.

5. La educación es la mejor defensa contra las estafas en el mundo financiero actual. Es necesario mantenerse informado y elegir cuidadosamente las fuentes de aprendizaje. Recordemos siempre que hay opciones seguras y confiables para adquirir conocimientos sobre inversiones y criptomonedas, como también opciones financieras que pueden resultar negativas o con pérdidas temporales, pero no necesariamente configuran una estafa. Estar alerta es clave para reconocer esa diferencia.