Una madre puso en alerta a toda una ciudad. Denunció que una pareja estaría regalando “cubanitos adulterados”.

El hecho sucedió en Ushuaia, Tierra del Fuego. La mujer que no quiso revelar su identidad, contó lo sucedido.

“Nos pasó a nosotros tres con mis hijos, fue el viernes 20 a la tarde. Cuando me estaba yendo a mi casa, me cruzo con estas dos personas y me pidieron una ubicación porque no eran de acá. Fue por Congreso Nacional donde está el Jardín Chowen, salieron al costado del Chorrillo, calculo que tendrían unos 40 y pico, eran un hombre y una mujer”, explicó a FM Espectáculo.

Además, dijo que fue abordada por la pareja, quienes le consultaron una dirección. Luego, le dijeron que no eran de la zona y que estaban vendiendo cubanitos rellenos de dulce de leche. Además aseguraron que debían irse de la ciudad el sábado, entonces los “estaban regalando a todos los nenes”.

De esta forma le regalaron uno a su hijo de cuatro años, otro al de seis y uno para ella, Además, sostuvo que la pareja le insistió para que los probaran.

Según informó TN, lo que sería un momento de degustación, se transformó en desesperación. La madre de los niños aseguró que cuando probó el cubanito, se le empezó a dormir la boca y comenzó a sentirse mareada. Tras esa horrible sensación, le advirtió a sus hijos que lo escupieran y alcanzó a llegar a la casa de un amiga que vivía en la zona.

Luego, fueron a la guardia del Hospital Regional y tras una serie de análisis toxicológicos descartaron la presencia de cocaína o cannabis.

De esta manera, los médicos indicaron que podría tratarse de “una reacción alérgica”.

Una semana después del incidente, la pareja apareció en la zona vendiendo esos cubanitos. Pero una de las hijas de13 años de la mujer afectada, advirtió a los ciudadanos de lo ocurrido.

La palabra de la pareja acusada

El hombre se llama tiene 63 años y la mujer 55. Son de Bahía Blanca e indicaron a InfoFueguina, que hace varios años se dedican a la comercialización de cubanitos y que tienen todas las aprobaciones correspondientes.

“Imagínese que estuvimos vendiendo en varios lados en 15 días, vendimos un montón por suerte. Si no estuviera en buen estado la mercadería, toda la ciudad estaría enferma. Pero no pasó nada de eso, nadie tuvo ningún problema. Nos encontramos con esta mamá y sus hijos, y como nos había sobrado una parte sin vender, decidimos regalárselos, pero solo a ellos”, declaró.

Luego, agregó: “Fuimos a vender por las casas, pero nunca ofrecimos ‘gratis’, nos vio todo el mundo. Un amigo me mandó ayer una foto nuestra donde nos escrachaban por las redes diciendo que ofrecíamos chocolates, cuando nada que ver”.

Tras enterarse de la denuncia, confirmo que junto a su pareja se presentaron en la Comisaría de Kuanip.

“Nosotros somos personas respetables y la verdad que nos ensucien de esta manera no lo podemos aceptar, nos llegaron mensajes de apoyo de un montón de personas que nos conocen, y que saben que nosotros jamás haríamos una cosa así. No tenemos nada que ocultar, no somos delincuentes”, cerró.Denun