Es kiosquero, le robaron la recaudación del día y ofrece hasta $500 mil para encontrar a los ladrones. El comerciante compartió una publicación pidiendo la colaboración de vecinos y anunció la importante recompensa.

Cabe señalar que el robo sucedió el pasado viernes 27 de septiembre, en un comercio ubicado sobre la calle Camacuá en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, Buenos Aires. Allí, en el kiosco se encontraban dos mujeres, cuando abrieron una reja del local para entregar mercadería y fueron sorprendidas por dos delincuentes.

De esta manera, uno de ellos hizo de “campana” en el ingreso y otro entró al kiosco, donde amenazó con disparar a una de las empleadas. Una vez que lograron robarse la recaudación del día, escaparon. En tanto, la situación quedó grabada por las cámaras de seguridad y una de las mujeres logró dar aviso a su esposo, identificado como Abel, dueño del comercio.

“Mi esposa estaba muy nerviosa, la empleada llorando de enojo. No pasó a mayores, pero cuando vi el video y la forma en que entraron y abordaron a Camila, fue una explosión en mí, por no haber podido defender mi patrimonio. Fue un momento en el que había dos mujeres solas”, indicó el hombre a la prensa.

LA BÚSQUEDA DE LOS LADRONES

En tanto, también se dio intervención a la policía que busca dar con los delincuentes. En este marco, el comerciante lanzó una publicación en redes sociales donde pidió la colaboración de las personas y emitió una valiosa recompensa a quien aporte datos sobre los ladrones.

“$500.000 en mano a quien me dé el nombre, apellido, dirección y DNI, lo que sea”, señaló. “Los datos tienen que ser contundentes para que yo pueda ir a la policía y llevarle esa información para que pueda trabajar”, agregó.

No obstante, aclaró que “será todo legal. Pido los datos del chabón. Sabía que había cámaras porque estaba encapuchado. El que se vendió fue el sinvergüenza que entró armado a mi casa”

Asimismo, la publicación tuvo gran recepción. “A todas las personas que me llaman por teléfono, gracias. Y a los que quieren hacer una colecta, no hace falta. Tengo dos brazos, dos piernas y un terrible ingenio para volver a recuperarme. No necesitamos nada”, indicó.

“Nomás compartan el video, hay que escrachar a esta gente”, reveló el comerciante. Por último, aseguró que los ladrones “no son del barrio” y esta situación de búsqueda de los ladrones “es algo personal”.

