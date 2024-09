En la madrugada del martes, la empresa de servicios petroleros Simetra Service SA, ubicada en el Parque Industrial de Centenario, fue blanco de un golpe comando que resultó en el robo de maquinaria valuada en más de 20 millones de pesos. Un grupo de delincuentes armados irrumpió en el predio, reduciendo a los serenos antes de cargar en una camioneta varios equipos industriales y materiales valiosos.

El asalto, que se desarrolló con precisión, está siendo investigado por el Departamento de Delitos y Leyes Especiales de la Policía, quienes tomaron la posta tras las primeras intervenciones de la Comisaría Quinta de Centenario. Esta mañana, los investigadores se reunieron con los responsables de la empresa para recabar más detalles sobre lo robado, aunque muchos de estos datos se mantienen bajo reserva para no entorpecer la investigación.

Según fuentes cercanas al caso, el asalto fue ejecutado por entre tres y cuatro hombres que llegaron al lugar en una camioneta. Los delincuentes, armados, sorprendieron a los serenos, quienes fueron maniatados sin ofrecer resistencia. Tras inmovilizar a los vigilantes, los ladrones procedieron a cargar en su vehículo tres soldadoras industriales, grandes cantidades de cobre y otras herramientas especializadas. La suma de los elementos sustraídos ronda los 20 millones de pesos, aunque aún falta realizar una verificación exhaustiva para descartar que más bienes hayan sido robados.

Una vez perpetrado el robo, los delincuentes dejaron a los serenos en el lugar y huyeron en la camioneta, cuya procedencia aún no fue confirmada. Los investigadores sospechan que, como en otros casos similares, el vehículo podría haber sido robado previamente, posiblemente en una localidad cercana o incluso en la provincia de Río Negro, dadas las similitudes con otros golpes delictivos.

El Departamento de Delitos de la Policía está centrado en la recopilación de pruebas para dar con los responsables. Uno de los primeros pasos fue revisar las cámaras de seguridad del lugar y de los alrededores, tanto las privadas como las del sistema público. Las imágenes podrían aportar datos cruciales sobre la camioneta utilizada o sobre los movimientos previos al robo.

Además, los investigadores no descartan la intervención de personal especializado en criminalística, aunque hasta el momento, no se encontraron rastros evidentes en la escena del crimen. Dada la naturaleza del robo y el tipo de elementos sustraídos, los delincuentes habrían actuado con precisión para no dejar huellas.

Uno de los puntos clave de la investigación es determinar si los asaltantes contaban con información interna sobre la empresa. La precisión con la que actuaron y los objetos específicos que sustrajeron sugieren que conocían de antemano qué buscar. Los investigadores barajan la posibilidad de que hayan sido alertados desde dentro o incluso que ex empleados puedan estar involucrados.

Otro aspecto a tener en cuenta es el destino de la maquinaria robada. Las autoridades están analizando el mercado negro vinculado a estos equipos especializados, ya que su reducción y venta no es tarea sencilla. Los elementos robados tienen un valor considerable y su comercialización ilegal suele implicar redes delictivas bien estructuradas.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.