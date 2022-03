Delincuentes irrumpieron el fin de semana en la vivienda del exsecretario de gobierno de la Municipalidad de Trelew, Eduardo Maza, y tras revisar el lugar se fueron sin llevarse nada.

El hecho de inseguridad ocurrió el domingo a la noche, pero recién trascendió en las últimas horas. Al parecer, el ex secretario de Maderna no se encontraba en el domicilio.

Los delincuentes ingresaron a la casa por una ventana atravesando un baldío. Según las fuentes, Maza recibió dos alertas del sistema de alarma en su teléfono y dio aviso a la policía, que fue revisar la parte exterior de la vivienda y no vio ningún movimiento raro.

Los investigadores creen que es posible que los ladrones estuvieran adentro de la vivienda en ese momento, pero el personal policial no tiene facultades para irrumpir en el domicilio.

Maza no se encontraba en la casa, que queda en el barrio Padre Juan, cuando sucedieron los hechos.