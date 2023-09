Empresario comodorense cansado de los reiterados robos: "Ahora se llevaron un contenedor y nadie vio nada"

Un empresario comodorense manifestó su malestar debido a los reiterados robos que ha sufrido, el último de ellos ocurrió este miércoles en la zona norte de la ciudad.

Según explicó a ADNSUR, le robaron un contenedor de su constructora, ubicada en Kilómetro 5. Allí, desconocidos entraron con un camión, causaron destrozos en el lugar y se llevaron el contenedor completo.

“Directamente me tiraron un camión de culata, rompieron las rejas y se llevaron al contenedor”, manifestó Martín Acosta.

Se trata de un contenedor marítimo de 6 metros de largo y según precisó, lleva toda una logística poder sacarlo del predio. “Llegó un camión y no hay cámaras, nadie vio nada. Dos vecinos no me quisieron dar las cámaras, me dijeron que lo haga a través de la policía”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El empresario realizó las denuncias correspondientes, pero hasta el momento no hay novedades. Martín contó que anteriormente tenía un emprendimiento destinado a la venta de ropa, con un local en la ciudad y también le robaron.

“El año pasado me desvalijaron el local entero y lo tuve que cerrar. Siempre la seguimos luchando día a día, y seguramente a muchos les está pasando lo mismo. Hace dos años entraron a robar a mi casa, y también se llevaron todo”.

La constructora es una empresa familiar, “trabajamos con mi señora, mis amigos son como la familia. Es remar en dulce de leche, la situación del país no ayuda y a parte todo esto que te tira para abajo”, declaró.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

Si bien todas las denuncias están hechas, hasta el momento no hay avances en la investigación. “Yo estoy con grupos de camioneros y de choferes buscando por Comodoro para ver donde se vio el camión, donde se vio un tráiler”, dijo.

Y explicó que a la denuncia en Fiscalía también se suma una estafa "que me hicieron con un terreno en el barrio Ciudadela, era una venta a través de Facebook. Por eso le digo a la gente que se cuide mucho, y más con lo que se vende en Facebook”.

“La verdad es super agotador y quiero visibilizar esto porque no veo que salga a ningún lado. Entiendo que tenemos preocupaciones diarias el cerro Chenque, el agua, la lluvia. Pero hay muchas cosas que nos están pasando en muchos ámbitos, no veo que se hable de la seguridad”, cerró.