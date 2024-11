El hombre que apuñaló a su ex pareja 29 veces lanzó una fuerte confesión justificando su ataque: "Mi hija..."

Se dio a conocer que el hombre que saltó el mostrador de una pizzería en el barrio porteño de Núñez y que atacó a su ex pareja con un cuchillo, lanzó una terrible frase mientras realizaba el hecho que podría haber terminado en tragedia.

La brutal escena ocurrió el lunes pasado por la noche en un local situado en la intersección de las calles Quesada y Cabildo, donde la víctima se encontraba trabajando; el agresor, tras iniciar una discusión desde la calle, fue hacia la mujer y la situación se transformó en algo impresionante.

La cámara de seguridad del lugar capturó los instantes en donde el hombre de 42 años interceptó a su ex pareja mientras intentaba escapar, apuñalándola repetidamente hasta tirarla al piso y apuñalarla en reiteradas oportunidades.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El sujeto, muy nervioso, se puso el cuchillo en el cuello y exclamó: "Mi hija no me quiere, me voy a matar", justo cuando la policía llegaba al lugar. El individuo se autolesionó en dos ocasiones, siendo la segunda herida de gravedad, lo que lo dejó tendido en el suelo frente a un efectivo de la Policía de la Ciudad.

Los agentes notificaron al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), y en cuestión de minutos, una ambulancia arribó al lugar; la víctima fue llevada de urgencia al hospital Pirovano, donde fue atendida por heridas en el cuello, la cara y el costado del cuerpo.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El agresor fue dado de alta en el centro de salud porteño y luego quedó detenido en la comisaría vecinal.

Con información de Todo Noticias, redactada por un periodista de ADNSUR.