Héctor Gabriel Marco y su madre, Sandra Marco, están en la mira de la justicia de Santa Cruz tras haber golpeado salvajemente a una joven de 27 años, pareja del hombre y nuera de la mujer, y haberse llevado a su hija menor de 3 años.

El hecho ocurrió la noche del marte en la localidad de Las Heras, cuando tras una discusión, el hombre -perteneciente a la comunidad zíngara- comenzó a atacarla a golpes y luego se sumó la madre.

“Tuve un altercado con mi pareja y él me agredió físicamente, me dio golpes de puño en la panza y me dio patadas en la vagina y mi suegra me agarró de un brazo, me rasguñó y me sacó a mi hija“, relató.

El hombre escapó junto a su madre, llevándose a su hija de 3 años en un Volkswagen Bora y hasta ahora, se desconoce su paradero.

Un estudiante libertario amenazó con matar a sus compañeros por diferencias políticas: "Tengo una escopeta..."

“El juzgado todavía no dio ningún pedido de localización y demora, no tenemos captura y paradero”, confirmó el comisario Elbio Ramírez, desde la policía de Santa Cruz.

“Tenemos la investigación en curso dado que se encuentra una menor por medio, todo ingresa por denuncia por violencia doméstica y de género. Empieza a tornarse un poco confidencial los datos ya habiendo una menor. Deben haber otras cuestiones más judiciales que al manejarse por el juzgado nosotros no la tenemos”, indicó sobre la situación de búsqueda de la menor.

La policía busca a un gitano que le pegó a su novia embarazada y raptó a su hija de 3 años en Las Heras

La joven de 27 años, embarazada de 17 semanas, regresó a vivir con sus padres en la localidad de Caleta Olivia a la espera de volver a ver a su pequeña hija.

“Me decía que me pegaba porque yo me lo merecía y me decía que no haga nada (acudir a la policía o a la justicia) porque si no no iba a ver más a mi hija”, contó en la denuncia sobre las situaciones de amenazas y violencia física que vivió durante los 8 años en pareja con Marco.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por periodista de ADNSUR.