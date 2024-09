El pasado domingo 1 de septiembre, Omar Mansilla, un jubilado de Comodoro Rivadavia, sufrió el robo - por parte de dos delincuentes - de un televisor Smart TV, que sus hijos le habían comprado recientemente. El hecho de inseguridad quedó grabado por las cámaras de seguridad de la casa y el hombre dio un duro relato. “No puedo salir, ya estoy cansado”.

En tanto, Paola Mansilla habló con ADNSUR y cuestionó la falta de respuestas de la Justicia ante la cantidad de hechos de inseguridad. "¿No sé qué están esperando, que le pase algo a mi papá?", señaló.

“Es la quinta vez que le entran a robar y ya no sabemos qué hacer. Ahora último habíamos puesto cámara para ver si de este modo la Justicia hace algo, pero hasta ahora no pasa nada”, indicó. “Incluso ya se saben quiénes son, pero no sé lo que están esperando. Sinceramente estoy muy cansada”, añadió.

Respecto al hecho de inseguridad, Paola reveló que el pasado domingo “mi papá había salido a hacer un trabajito y cuando volvió se encontró que le habían entrado a robar. Hace menos de un mes igual entraron y le robaron otro televisor que con mi hermano, con fuerza y sacrificio le compramos. Se ve que lo tomaron de punto”.

Además, sostuvo que los dos ladrones sacaron fácilmente de la ventana, “unos caños que había puesto mi papá con concreto. Ahora mi marido los soldó y de esta forma creería yo que ya no van a poder entrar. El tema es que yo no sé cómo puede ser que con tantas veces que le robaron la Justicia no haga nada, porque ahora el último robo que sufrió mi papá, yo hablé con la policía y le expliqué la situación. Y me dijeron que ponga cámara, por eso decidimos poner cámara. Pero así todo, no pasa nada”.

“Sacaron un televisor que le habíamos comprado, un Smart TV. Mi papá al ser mayor, obviamente le cuesta ver y todo, y él siempre tiene un televisor viejito. Con mi hermano intentamos comprar un televisor más grande, para que pueda disfrutar, pueda tener aplicaciones, porque él está solo y no puede tener nada. Entraron y le robaron su última tele que le habíamos comprado”, explicó.

Además, señaló que "es el quinto televisor que le roban a mi papá, sin contar con las demás cosas que ya le han robado, lo que son sus herramientas y un montón de cosas", agregó. Por otra parte, la mujer confirmó que “ya he hecho denuncias y todo, pero ya no sabemos qué más hacer con mi hermano. La verdad es que estamos cansados. Nos preocupa porque mi papá tiene un problema al corazón y nos preocupa su salud. Sabemos que lo material va y viene, pero se obsesionaron con él”.

Por otra parte, Paola reveló que debido a los robos que sufrió, aseguró que “él (su papá) directamente vive preso porque la realidad es que mi marido le hizo un contramarco, mi hermano le cambió la puerta, le rompieron la parte de atrás, lo arreglamos pero siguen como si nada”.

"Estamos cansados ya, la verdad que no sabemos más qué hacer porque la Justicia no hace nada. ¿No sé qué están esperando, que le pase algo a mi papá?", cuestionó.

“Hicimos la denuncia, presentamos el video, hicimos todo como corresponde, pero hasta ahora no se han contactado, no nos han dicho nada. Nos preocupa que le pase algo, imagínate, él sufre del corazón. Él no la viene pasando bien y no está bien. Es una persona que toda su vida trabajó y nos enseñó valores, me crió a mí y a mi hermano. Y ver que esté pasando por esto, estamos cansados, lo único que pedimos es que por favor el juez que esté a cargo, el fiscal, que por favor hagan algo, porque no solamente es mi papá, acá muchos vecinos sufren de robos y ya están cansados, ya no se puede salir”, indicó la hija del jubilado.

“Desde la segunda vez que le entraron a robar, mi papá vive encerrado. Prácticamente está encerrado y da bronca e impotencia porque no puede ni venir a visitarme. Se ve que se obsesionaron con mi viejo, no hay forma de que él pueda salir, saben que él está solo, por eso entran y le roban. Ya me cansé de acercarme a la comisaría, yo lo único que pido es que por favor actúen. Si le llega a pasar algo a mi papá, ¿Quién va a responder? entonces, por eso lo único que pido es que actúen”, concluyó.