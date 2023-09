La mañana del 17 de mayo de 2012, un grupo de mujeres caminaba por la extensión del barrio Stella Maris, cerca de la ex chanchería del frigorífico Hermoso y el predio del ex basural municipal, cuando notaron la presencia de una persona sin vida. Una de ellas se comunicó con el Centro de Monitoreo para dar aviso sobre el hallazgo y desde la Seccional Tercera tomaron intervención, constatando que la víctima no solo tenía golpes, sino que también había sido degollada.

Por aquellos tiempos, los efectivos con más experiencia en el campo pudieron darse cuenta de que se trataba de uno de los hermanos Vera, quienes eran conocidos en la zona, lo que los hizo pensar que el otro debía estar cerca. Efectivamente, a unos 800 metros del primer cuerpo encontrado, al costado de un camino, hallaron el segundo. Los dos hermanos habían sido brutalmente asesinados.

El salvaje crimen se había producido entre la noche anterior y la madrugada de aquel día, según pudieron establecer los investigadores. En horas de la mañana, antes del hallazgo, un recolector de cartones para quien realizaban changas estuvo esperándolos en su domicilio, una precaria vivienda ubicada en la extensión del barrio Stella Maris, pero nunca salieron. Luego ocurrió el llamado al Centro de Monitoreo informando sobre el hallazgo.

VIOLENCIA EXTREMA

En un hecho escalofriante, el cuerpo de Jorge Antonio Vera, de 32 años, fue descubierto a escasos metros de un zanjón, aparentemente arrastrado hasta una cava cercana. La víctima presentaba múltiples golpes con un objeto contundente, lo que resultó en un cráneo destrozado. Por otro lado, su hermano, Pablo Valentín Vera, de 38 años, fue encontrado aproximadamente a 800 metros de distancia, a un costado del camino. Su cuerpo yacía boca abajo y con el torso desnudo, mostrando signos evidentes de haber sido degollado. Además, había recibido varios golpes en la cabeza y su rostro se encontraba desfigurado debido al uso de un objeto contundente. También, se observaron tres heridas de bala en su pecho y estómago.

La brutalidad y violencia de este crimen dejó a la comunidad consternada y a las autoridades en busca de respuestas que nunca aparecieron.

ANDANZAS, PRESUNTOS ROBOS Y UN CASO SIN RESOLVER

Según los informes de aquellos años, los hermanos Vera no gozaban de buena reputación en la zona, ya que eran conocidos por sus actividades delictivas y por cometer algunos robos contra sus propios vecinos. Esto generaba cierta animosidad por parte de la comunidad local, lo que llevó a algunos a especular que el crimen podría estar relacionado con algún ajuste de cuentas. Sin embargo, no se pudo probar ninguna de estas teorías.

La brutal muerte de los hermanos Vera se convirtió en otro caso sin resolver en la ciudad de Comodoro. La falta de testigos que pudieran proporcionar información relevante sobre lo ocurrido aquella noche, así como la ausencia de elementos de interés, mantuvo el caso estancado sin encontrar a los responsables. A pesar de los esfuerzos de la policía y las investigaciones realizadas, el misterio detrás de este crimen continuó sin resolverse.