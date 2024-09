Detuvieron en Pico Truncado a Gonzalo Fabián Coña, la mano derecha a Jones Huala

El personal de Gendarmería Nacional detuvo en la localidad de Pico Truncado a Gonzalo Fabián Coña, la mano derecha de Facundo Jones Huala que tenía vigente un pedido de captura por usurpación de tierras en Villa Mascardi y otros delitos en la región patagónica.

Coña es un colaborador del líder mapuche, quien dirige la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), dedicada a la "reivindicación de derechos" sobre tierras que consideran ancestrales en la región.

El 12 de enero de este año, Coña fue arrestado en Pico Truncado, en una zona de chacras del norte de Santa Cruz, y su probation fue revocada el 5 de julio por el juez Horacio Graca.

La Unidad de Procedimientos Judiciales de Pico Truncado, perteneciente a la Agrupación XVI “Santa Cruz” de Gendarmería Nacional, recibió un oficio del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, bajo la dirección de Graca, que ordenaba la detención inmediata.

Jones Huala regresó a Argentina después de haber sido expulsado de Chile, donde cumplió una pena por producir un incendio en la región de Los Ríos.

La presencia del activista generó reacciones entre los vecinos de diversas ciudades patagónicas, quienes manifestaron su preocupación por sus acciones, destacando "no reconoce las leyes ni nuestra soberanía", y que también "realizó actos de traición a la Patria".

