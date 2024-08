"Me quieren prohibir pedir justicia, pero no me van a callar": el dolor de la mamá de Gonzalo a 3 meses del crimen

Este viernes por la mañana, amigos y familiares de Gonzalo Guenchur se concentraron en la plaza de la Escuela N°83 para luego marchar hacia el Juzgado de Familia. El objetivo es poder volver a pedir justicia a tres meses del brutal crimen del estudiante de 17 años, quien fue apuñalado tras un robo en la garita de colectivo, cuando iba al colegio en Comodoro Rivadavia.

“No apagarán nuestras voces”, dice el mensaje que fue difundido en las últimas horas con tal de seguir pidiendo justicia por Gonzalo.

En este contexto, se conoció que la mamá del joven asesinado, Noelia Alderete, iniciará una demanda civil contra los padres del presunto asesino de su hijo tras recibir una cautelar en favor del acusado. “Me llegó una medida cautelar que me prohíbe hablar del caso de Gonzalo y los involucrados y yo en ningún momento di el nombre de este menor, es un derecho poder hablar y pedir justicia”, manifestó.

"Me quieren prohibir el derecho a pedir justicia, pero no me van a callar", aseguró la mujer y aclaró que “las pruebas están claras en el área penal, no se puede hacer nada porque el menor es inimputable. Pero en la parte de Familia sí se puede avanzar y ahí es donde va el reclamo”.

Intimar a la señora Noelia Alderete, el derecho de eliminar de forma inmediata toda publicación efectuada en redes sociales o en cualquier medio informático, digital e impreso, y/o en cualquier otra formato de divulgación, mensajería instantánea, telefonía celular, que contengan nombre, imagen, videos o comentarios hacia el joven J.M.S, que refieran a su persona, ya sea de modo directo e indirecto y a cesar y abstenerse en lo sucesivo de efectuar publicaciones de cualquier índole”, indica la medida.

“La jueza que está a cargo dice estar preocupada por la vida y la situación de este joven, por eso lo ideal sería que se preocupara de verdad y dictara un real tratamiento, asistencia y reubicarlo en un lugar donde esté contenido. Nunca pude hablar con la jueza, solo me hizo llegar la medida cautelar. Nunca es certero lo que me dicen, siempre hay diferentes respuestas”, aseguró Noelia.

“Están asustados y preocupados, pero tienen que hacerse cargo de la parte que corresponde. Hablan de derechos humanos pero deben ser pensados para chicos de bien como mi hijo, no para asesinos. Vamos a ir al juzgado de Familia. Me parece una locura que me quieran exigir que no hable, que no diga, una censura. No me voy a callar, no voy a aceptar estas medidas”, puntualizó.