Diego Brancatelli confirmó que la policía logró detener al hombre que lanzó mensajes intimidantes y amenazó con atacar a sus hijos. Así lo indicó el periodista, en el programa Argenzuela. El hecho sucedió en Pilar, Buenos Aires.

Brancatelli, aseguró que realizó la denuncia el pasado 28 de agosto, sin embargo, todo comenzó hace tres meses.

“Él tenía la cuenta en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Derqui, del partido de Pilar. No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero de alguien que no es y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta”, explicó el periodista.

Además, reveló el fuerte tono de los mensajes recibidos. “Te voy a encontrar y te voy a matar” y “te veo y te apuñalo un pibe”, fueron algunas de las amenazas.

“Se metieron con mis hijos, con un menor de 7 años. Publicaron una foto de mi nene y me amenazaron con abusar de él. Terminó preso el que escribió esto. Esto viene ocurriendo desde hace al menos tres meses”, agregó.

Respecto a la denuncia, Brancatelli reveló que pasó todas las capturas de pantalla a la Justicia.

“Rastrearon el IP. A partir del nombre que lograron obtener, dieron que trabaja en el Hospital Austral de Pilar. Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. La denuncia la hice el 28 de agosto, las amenazas fueron anteriores”, explicó.

“No es la primera vez que uno recibe agresiones e insultos, lamentablemente estamos acostumbrados pero esta vez pasaron un límite. Todos recibimos insultos, aunque no lo comparto”, concluyó.