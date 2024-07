Cristina Sea, la hermana del trabajador rural desaparecido desde el 18 de junio último, durante el inicio del temporal de nieve, dijo este jueves que conserva la esperanza de encontrar a Luis con vida, pese a que su entorno familiar va perdiendo las esperanzas de encontrarlo con vida.

“Yo sigo manteniendo mi firme creencia de que mi hermano está bien, yo no lo siento mal, entonces bueno, hay personas alrededor mío, familiares que me dicen ‘mirá, tenés que estar preparada para lo peor, pero yo no lo siento así”, dijo la mujer, en diálogo con Actualidad 2.0.

“La última novedad que tengo es que antes de ayer no pudieron llegar, por ejemplo, por la cantidad de nieve acumulada, porque volvió a iniciar la caída de nieve. O sea, anteayer comenzó a las 5 de la mañana y bueno, ayer al mediodía seguía nevando en la zona donde está la camioneta”, refirió, en referencia al cruce entre la ruta 26 y el camino de Holdich.

Esta situación, explicó, ha dificultado que agentes del área de Búsqueda de Personas pueda llegar hasta el lugar, al tiempo que tratan de establecer una base de operaciones en la estancia ‘La Carmen’, para acortar los tiempos para arribar hasta la zona.

“Todo depende del clima, porque no pudieron llegar hasta el lugar -precisó-, van a tener que seguir subiendo desde esta ciudad hacia allá”, describió sobre la situación actual de búsqueda.

Lo mismo comentó con relación a la llegada de perros adiestrados, que desde la Unidad Regional se anticipó a ADNSUR, pero la mujer indicó que esa gestión también está demorada por los problemas climáticos.

Cristina reconoció que ya no quedan estancias cercanas donde se podría pensar que estaría su hermano, pero, aunque fue sincera en la respuesta, expresó que su esperanza se mantiene firme:

“Según lo que han dicho desde la Unidad, no, no queda lugar, pero yo tengo la esperanza de que alguien lo haya recogido en la ruta y hayan llegado hasta algún lugar y quedaron varados por la nieve. Pueden estar incomunicados, pero está bien", insistió Cristina.

Y agregó: "Tengo una imagen muy vívida de mi hermano, sigo manteniendo mi fe y mi esperanza de que mi hermano está bien, no lo siento mal. Yo no estoy preparada para lo peor, creo fervientemente que mi hermano está bien. Quizás es mi único aliciente en este momento para mantenerme entera, llegado el momento y si las cosas son distintas, veré cómo lidiar con eso”, concluyó.

