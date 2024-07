Fernando Burlando denunciará al gobierno de Corrientes por "encubrimiento agravado" en el caso Loan. Así lo expresó el reconocido abogado que se encuentra a cargo de la defensa de la familia del menor, desaparecido desde hace 29 días.

El niño fue a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, ubicada en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Sin embargo, desapareció y continúa la desesperada búsqueda para dar con su paradero.

Burlando habló con la prensa y contó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, en los tribunales de Comodoro Py. “Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, explicó.

Inesperado: Fernando Burlando pidió la detención del exabogado de Laudelina Peña en el caso Loan

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven”, agregó. Cabe recordar que Burlando, en los últimos días también pidió la detención de Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, tía de Loan porque estaría involucrado en presuntos sobornos y amenazas en el caso; de la misma manera, solicitó demorar a Marcelina, prima del menor e hija de Laudelina.

Pidieron la detención de Macarena, la hija de Laudelina

“¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como lo han hecho? Son miserables”, indicó en TN. “Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador”, concluyó.