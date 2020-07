CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Según la denuncia, la mujer intentó salir de la cervecería pero el acusado la tomó del cuello por la espalda, habría intentado ahorcarla, pegándole y dejándola tendida en el suelo a pocos centímetros de la puerta del lugar, en el centro de Caleta Olivia.

De acuerdo a lo publicado por La Opinión Austral, el concejal -que hace apenas dos meses tomó su banca en el Concejo Deliberante de Caleta- continuó con golpes de puño y patadas hacia la mujer, con quien no sólo tiene una relación sentimental sino que además es su empleada en el parlamento local.

El acusado agarró a la joven de una pierna y la arrastró por el suelo hacia adentro del local. Tres mujeres que fueron testigos de toda la secuencia desde la vereda de enfrente cruzaron la calle y golpearon el vidrio de la cervecería para intentar detener al concejal. El agresor atravesó las mesas de pool del salón y se fue hacia el fondo del local para ocultarse detrás de una barra.

La mujer se reincorporó como pudo, se sacudió la ropa y caminó hacia la puerta. Escuchó que una de las testigos le dijo algo y atinó a decirle a su agresor "salí que te buscan". Mientras tanto, oculto en el fondo, el concejal hacía ademanes en tono ofuscado.

Mientras esperaban que llegue la Policía en la vereda, las tres testigos vieron que la chica tenía la ropa toda desacomodada, el rostro con los puños marcados y el cuello muy rojo. "No voy a hacer nada, debería haberlo hecho al principio y no lo hice, así que no voy a hacer nada", escucharon las tres mujeres en boca de la joven que estaba "como en estado de shock".

Las mujeres trataron de contenerla hasta la llegada de la Policía pero la víctima salió caminando por la calle Lucio Mansilla en dirección a José Hernández. Cuando llegó la Policía ya se había perdido rumbo hacia la costanera y Cristian Bazán seguía dentro del pool.

Las tres mujeres relataron todo lo que vieron, según consta en la denuncia a la que accedió La Opinión Zona Norte, pero los efectivos "nunca lo llamaron, ni intentaron entrar a local a buscarlo". Sólo le pidieron los datos a una de las testigos y se retiraron del lugar.

Por la noche las mujeres se contactaron con familiares de la víctima, quienes les habrían dicho que "tenían indicios y sospechas" de la violencia de género porque "ya habían observado algunas situaciones", pero nunca nada concreto.

Todos los hechos se desprenden de la denuncia por violencia de género que las tres mujeres, que trabajan en una oficina frente a la cervecería propiedad de Cristian Bazán, realizaron ante el Juzgado N° 2 de Caleta Olivia a cargo de Gabriel Contreras.

Las mujeres pidieron al juez medidas de protección para la joven y sus niños menores de edad, porque suponían que ellos convivían en la misma casa y solicitaron que se investiguen los hechos. Además, requirieron a la Justicia que se dé inmediata intervención al Concejo Deliberante de la ciudad de Caleta Olivia debido a que el agresor y la víctima trabajan en el mismo lugar. De hecho, ella es empleada del concejal.

Según la denuncia, que lleva las firmas de las tres testigos, con el patrocinio de la abogada Pamela Pérez Ovalle, la golpiza ocurrió el miércoles 8 de julio cerca de las 12.45 horas.

DESMENTIDA

Las versiones comenzaron a circular por redes sociales y pasaron de boca en boca. Por eso al día siguiente, durante su cumpleaños, el concejal Cristian Bazán publicó una desmentida desde su cuenta oficial que usa para publicar sus acciones como edil de la ciudad de El Gorosito.

"Jamás le di una paliza a nadie", aseguró. "Antes de realizar dichas acusaciones, que son por demás muy delicadas y sensibles, deberían asesorase antes de sacar conclusiones sin importar qué daño pueden causar a una familia", pidió.

"Aquél que me conoce sabe que jamás haría algo así ... De la misma forma que subieron todas las barbaridades que dijeron, que molí a golpes a una persona; se hubiesen acercado para hablar o bien llamarme por teléfono como lo hicieron muchos", cuestionó..

Sin embargo, reveló que él mismo llamó al 101 de la Policía. Por eso habría llegado el patrullero hasta la puerta del pool con los oficiales que habrían hablado con las tres testigos sin ingresar al local a para conversar con Bazán.

En el posteo desde su cuenta de Facebook dijo que el día de su cumpleaños fue "un día muy triste" en donde intentó "asimilar esto de la mejor manera con mi madre e hijos".

Cristian Bazán llegó a su banca el 7 de mayo gracias a la renuncia del concejal Gerardo Terraz, quien aceptó la oferta de la gobernadora Alicia Kirchner para ocupar el cargo de la secretaria de Minería de la provincia de Santa Cruz.

En las elecciones de 2019, fue el tercero en la lista de candidatos a concejales en un sublema cercano al radical Facundo Prades, por debajo de Terraz y Claudia Rearte, todos dentro de Juntos por el Cambio.

Tras la renuncia a su banca del actual Secretario de Minería, por un acuerdo político y con mirada de género, el espacio había acordado que todos los hombres de la lista iban a renunciar para dar lugar a una mujer en el Concejo Deliberante. Pero Bazán incumplió el acuerdo y ocupó el escaño.

Todos los organismos del Estado vinculados a la protección de los derechos de las mujeres y los niños tomaron cartas en el asunto tras la denuncia judicial. Incluso, muchos de ellos se comunicaron con la víctima para asesorarla y contenerla.

La mujer declararía ante la Justicia en las próximas horas para confirmar la denuncia.