El pasado martes, se conoció la denuncia contra un conocido actor y humorista por abuso sexual. También está involucrada su pareja. En el caso intervino la fiscalía e imputó a las dos personas. La víctima es un joven de 18 años.

Se trata de Carlos Perciavalle, actor uruguayo y su esposo Jimmy Castilhos. De acuerdo a la denuncia presentada en la justicia de Buenos Aires, el hecho ocurrió el pasado 18 de marzo de 2024, en la localidad de Morón, Buenos Aires.

Allí, la víctima reveló que mantenía una relación informal con los agresores y todo sucedió después de una reunión laboral. “Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos, dirigiéndonos en su vehículo hacia el Oeste de la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Morón”, explicó el joven.

Condenaron a Juan Darthés a seis años de prisión por la causa de abuso sexual contra Thelma Fardín

“Durante el viaje, Jimmy Castilhos, quien manejaba el vehículo, manifestó verbalmente que poseía un contacto en las mediaciones de Morón, quien le facilitaría marihuana”, agregó. En el caso intervino la Fiscalía N°8 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de Adriana Suárez Corripio.

Por otra parte, la víctima indicó que en el asiento trasero del vehículo, además se encontraba otra persona llamada Daniel. Según señaló, fue Daniel quien comenzó a insinuarse de manera grosera, susurrándole al oído palabras provocativas. Luego, el joven explicó que intentó sacar su teléfono y lo frenaron.

Revelaron el régimen que deberá cumplir Juan Darthés en prisión tras la condena por abuso sexual

“Una vez en Morón, nos encontramos con una persona en una moto blanca de alta cilindrada. Carlos se dirigió al vendedor y le dio dinero en efectivo y le dijo: ‘Cualquier cosa, si necesito más, te pido'; porque hoy la noche es larga”, remarcó en su denuncia.

Además, contó que luego de esa situación, “Cuando arranca el vehículo, Jimmy se da vuelta y me mete mano de manera violenta entre mis vestiduras”. De esta forma, le ofreció dinero a cambio de sexo. “Estas personas seguían amenazándome que me iban a dejar a pie. Fue ahí en dónde Carlos me vuelve a decir groseramente: ‘A vos te gustan estas cosas'”.

Le dieron cuatro años de cárcel a un hombre que aceptó haber intentado violar a su hija

Por otra parte, la víctima pidió que lo dejaran bajar en una estación de servicio y los agresores se negaron, además comenzaron a reprocharlo. Por último, el joven relató que fue llevado a un departamento donde se encontraban Perciavalle junto a su marido y Daniel. En ese momento, se separaron, dirigiéndose cada uno a una habitación distinta. Sin embargo, no explicó cómo se fue del lugar.