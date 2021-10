El grave hecho fue denunciado en la ciudad de Trelew. La familia de una joven 18 años embarazada, que tenía fecha de parto el pasado 12 de octubre, denunció que el bebé murió por mala praxis.

Paulina Llanfuel, abuela paterna del bebé, relató que el 12 de octubre comenzó con trabajo de parto. La llevaron al Hospital Materno Infantil de Trelew, donde "la doctora que atendía de Guardia la asiste a las 22.30 y le dice que hasta que no tenga 2 cm de dilatación no vuelva”.

“Estaba cada 5 minutos con contracción y la mandaron a la casa”, cuestionó e indicó que ese momento no la internaron porque "no tenían cama". Luego de aquel día, la joven notaba que el bebé no se movía tanto. “El bebé se movía cada vez menos y el control del (viernes) 15 no lo hicieron porque estaban de paro”, recordó.

La joven concurrió el 20 de octubre al Centro de Salud del barrio Don Bosco y la enviaron de urgencia al hospital. Una vez que la atendieron y le realizaron el ultrasonido “no se escuchaban los latidos, le hacen una ecografía y le dicen a mi nuera que el bebé estaba muerto”, denunció Paulina en diálogo con Radio 3.

La joven debió ser sometida a una intervención para extraerle el cuerpo del bebé y se encuentra internada en observación , porque "estuvo mucho tiempo con el bebé muerto, más de una semana".

El hecho fue denunciado y trabaja en el caso el Ministerio Público Fiscal, que ordenó actuaciones, entre ellas la autopsia al cuerpo del pequeño.