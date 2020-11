COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El domingo 1 de noviembre, la fotógrafa Lidia Barabino observó y fotografió una camioneta blanca que cargaba troncos petrificados en Rocas Coloradas. Tras conocer el hecho, desde Comodoro Turismo se informó que se realizará la denuncia correspondiente ya que pertenecen al patrimonio nacional.

Ubicado al sudeste de la Provincia del Chubut, a 50 km de Comodoro Rivadavia, Rocas Coloradas se caracteriza por su extrema belleza natural y su valor arqueológico.

Posee un área total de 95.000 hectáreas con plataforma marina incluida. Combina mesetas aplanadas y terrazas, aridez desértica y vistas panorámicas al Océano Atlántico.

Reúne gran diversidad de vegetación y fauna costera, un bosque petrificado con restos de troncos de coníferas de más de 50 millones de años y la presencia de restos de palmeras del paleoceno y apostadero de lobos marinos de un pelo.

También se encuentra el Valle Lunar, el Monte de los Meteoritos y valiosos recursos antropológicos y culturales, ya que antiguamente fue habitado por estancieros que vivían de la ganadería, agricultura y de un manantial.

Sus texturas gruesas de color rojizo, junto con el azul verdoso del mar crean una paleta de colores extraordinaria. Próximamente será declarada como Área Natural Protegida.

Los fósiles de Rocas Coloradas datan de las especies de flora y fauna que habitaban el área hace 60 millones de años, también restos de troncos petrificados de gran importancia. Forman parte del patrimonio nacional y evidencian la vida en épocas pasadas. No existen dos fósiles iguales, cada uno es único y contiene información invaluable.

Además, cuentan con leyes que los protegen como la Ley Provincial n° XI (ex 3559/90), Ley Nacional n° 25.743/03, y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Recomendaciones para disfrutar y preservar Rocas Coloradas

Desde Comodoro Turismo, brindaron las siguientes recomendaciones:

- Transitá por caminos habilitados para no dañar el paisaje. Tené especial precaución con motos y cuatris, no solo compactan el suelo sino perjudican fauna y flora.

- No toques, no te subas, no camines, ni te apoyes en las geoformas.

- No te lleves los fósiles. Está prohibido.

- ¿Sabías que una bolsa de plástico tarda 150 años en descomponerse? ¿Y una botella entre 100 a 1000 años? La contaminación del medio ambiente ocasiona la pérdida de biodiversidad. Las especies marinas, terrestres y aves son las principales perjudicadas por la ingesta de residuos. Por eso, juntá tu basura y reciclá en casa.

- La caza de animales autóctonos y en peligro de extinción está prohibida.

“Sumate a la campaña de concientización #CuidemosRocasColoradas para preservar el área #VivamosComodoro”— Comodoro Turismo on Twitter Link Comodoro Turismo on Twitter

"Si querés saber más, te invitamos a visitar las redes sociales de Comodoro Turismo y sumarte a la campaña de concientización #CuidemosRocasColoradas", resaltaron desde el sector.