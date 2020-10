COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En Chubut continúan registrándose nuevas modalidades de estafas virtuales, que se han acrecentado en épocas de pandemia. En los últimos meses, advierten, que se han denunciado estafas a través de Facebook.

Agostina Miquelarena, licenciada en Criminalística en la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de Chubut, explicó las nuevas modalidades de fraudes electrónicos que existen principalmente a través de Marketplace. “Queremos alertar y prevenir a nivel provincial. Nosotros empezamos a trabajar en esto en julio, si bien habían delitos de estafa, desde que empezó esta nueva fiscalía recibimos 40 denuncias de nuevas estafas y entraron más esta semana” afirmó.

Y aseguró que estas modalidades se observan en casos donde un supuesto comprador se comunica con el vendedor a través de Facebook porque está interesado, luego tienen conversación por WhatsApp y le envían un comprobante falso de transferencia con una suma superior a la pactada.

“Si yo, victima, vendo una computadora en Facebook a $20.000, este me da un comprobante falso por $200.000, dice que se equivocó y posteriormente recibe una llamada de su banco, que es la misma organización delictiva. Dice que todavía no va a ver la suma acreditada en la cuenta, la tiene retenida y necesita que le den ciertos datos de su cuenta, la hacen ir al cajero y ahí comienza”, detalló la funcionaria.

Miquelarena además, destacó que las víctimas no son solo personas mayores “Pareciera que la gente mayor cae en préstamos, pero hay comerciantes con experiencia, hay gente joven de 20, 30, 40 años, no solamente gente grande, hay un tema de prevención y ciertas medidas que deben tomar cuando son víctimas de estafa. Si vendo un producto el mismo banco no me va a llamar nunca para pedir datos ni claves de acceso a la cuenta”, señaló.

Por último, afirmó - en diálogo con Radio Del Mar - que el problema radica en que la denuncia se hace tarde y estas personas mueven el dinero de cuenta en cuenta, “cuentas negras hasta que llegan a la del acreedor, cuando llegamos a esa cuenta muchas veces está en cero porque la denuncia se hace tarde. Inmediatamente se hace la estafa hay que hacer la denuncia, muchas veces se hace en la comisaria y tarda en llegar a Fiscalía, por eso por ahí es mejor hacerlo en Fiscalía”, manifestó.