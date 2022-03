Sigue escalando el conflicto de la fiesta del Peón Rural en Paso de Indios, el domingo pasado, en el que el jefe comunal de Aldea Epulef, Alejandro González, denunció que policías le dieron una paliza al finalizar el baile en el Gimnasio Municipal. La versión de los policías difiere con el testimonio de la víctima.

El jefe de la Unidad Regional de Trelew, Juan Carlos Jara, dijo a ADNSUR que el conflicto se desató a partir de que González increpó a los policías en "presunto estado de ebriedad", porque no le permitían volver a ingresar a su sobrino al baile, ya que era tarde y había finalizado.

Jara indicó que "no se hizo ningún análisis de alcoholemia”, por lo que no se constató si González estaba borracho pero sí presentaba signos que hacían suponer que había tomado de más.

“A González se lo veía en presunto estado de ebriedad, con aliento etílico, los ojos rojos, se tambalea y viene agresivo”, señaló.

Al Jefe de Unidad Regional de Trelew le llama la atención que González haya denunciado estos hechos en la comisaría recién por la tarde, cuando todo sucedió en horas de la madrugada. “Este hombre fue a denunciar alrededor de las 16 y 17 horas. Así y todo en la foto tiene los ojos rojos. ¿Por qué no fue a denunciar a las 7 u 8 de la mañana? Una pregunta que me hago como ciudadano. Lo otro es que no fue a denunciar a la fiscalía, sino que se presentó en la comisaría” , insinuó.

"GONZÁLEZ CHAPEÓ"

En tanto, reveló que como se dice vulgarmente González "chapeó" con su condición de jefe comunal de Epulef pretendiendo que los policías le permitieran ingresar a su sobrino a la fiesta que había terminado y, al igual que resto de los presentes, ya no podía regresar. “El viene y se mete y se identifica: soy presidente de la comuna (Epulef). Es como si yo voy y le digo soy Jefe de la Unidad. No, ¿qué jefe de unidad? Usted está de joda, tiene que comportarse con cordura porque usted es funcionario público”, sostuvo.

No bien ocurrió el hecho, el Jefe de la Unidad Regional de Trelew tomó contacto con el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán. “Uno trata de calmar, hablé con Pichiñán, me dijo no te hagás problema, hablamos con González le dije que esté tranquilo, es un funcionario público; son cosas que pasan de momento a veces bajo ingesta de alcohol u otras intoxicaciones”, indicó.

Por último, Jara mencionó que la Justicia y la Policía investigarán los hechos para esclarecer lo que ocurrió esa madrugada de domingo en el gimnasio municipal de Paso de Indios. “Hay que averiguar la verdad porque se trata de un presunto delito”, concluyó.