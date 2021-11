Declararon culpable al cura que abusó de una adolescente discapacitada en Trelew

Este lunes al mediodía el tribunal de juicio presidido por la jueza María Tolomei, junto a los vocales Marcelo Nieto Di Biase y Mirta del Valle Moreno, en la Cámara Penal de Trelew, declaró a H.C. autor material y penalmente responsable de cuatro delitos contra la integridad sexual.

La víctima era menor de edad al momento de ser abusada.

El sacerdote fue encontrado autor material y penalmente responsable del delito de un hecho de abuso sexual simple cometido por abuso intimidatorio de una relación de poder y aprovechándose que la víctima no pudo consentir libremente la acción y cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal, cometidos por abuso intimidatorio de una relación de poder y aprovechándose que la víctima no pudo consentir libremente la acción, todos en concurso real y en calidad de autor y además, agravados por haber sido cometidos por un ministro de un culto reconocido.

Finalmente, se fijó para mañana 16 de noviembre del corriente año la audiencia donde se debatirá la imposición de la pena.