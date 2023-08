Declaran legal la detención de un hombre por abuso sexual contra una menor de edad en Sarmiento

El juez penal Ariel Quiroga, formalizó la investigación preparatoria de juicio contra un sujeto de cuarenta y tres años, imputado como presunto autor del delito de abuso sexual agravado contra una menor de 13 años.

El imputado nombró como asesor legal al abogado particular Guillermo Iglesias. Ambos participaron del acto judicial mediante el sistema de video conferencia desde la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

Luego, la representante de la Fiscalía se refirió a los hechos que investigará, indicando que los mismos habrían ocurrido desde el año 2021 hasta agosto de 2023. En este contexto, Rita Barrionuevo sostuvo que los ataques contra la víctima se llevaron a cabo en el hogar de la familia. Además, agregó que los abusos ocurrieron cuando la madre de la menor no estaba presente en la vivienda.

En relación a las medidas restrictivas de la libertad, la fiscal consideró que, al analizar las características del caso, se pueden confirmar la existencia de los riesgos procesales, como el peligro de fuga y la obstrucción de la investigación.

En relación a esto, se informó que el domingo 13 de agosto, el imputado no pudo ser notificado de la orden judicial dictada por el Juez de Paz que establecía su exclusión de la vivienda. Además, no se pudo ubicar al imputado para comunicarle las otras medidas judiciales tomadas, como la prohibición de contacto con la víctima y su madre. La ausencia del sospechoso en la localidad se debió a que, después de admitir su responsabilidad ante un grupo familiar, decidió trasladarse a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Además, se informó que el acusado no contestó las llamadas telefónicas de la policía, lo que llevó a solicitar una orden de detención.

En relación a la posibilidad de entorpecer la investigación, Barrionuevo, mencionó que familiares del detenido presionaron a la madre de la menor agredida, para que abandone la vivienda en la que ocurrieron los hechos. En tanto, los investigadores consideran que en ese lugar se deben realizar pericias a los fines de hallar más evidencias para la investigación.

En este contexto, agregó que una sobrina del imputado habría manipulado el teléfono celular de la víctima. Asimismo, el detenido, informó al personal policial que dejo su celular en manos de su abogado defensor.

Por último, se refirió a la gravedad de los hechos y la pena que se espera como resultado del proceso, la cual establece un mínimo de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

A su turno, el abogado Iglesias, sostuvo que no tenía razones objetivas para resistir el pedido de apertura de la investigación. Por otra parte, se opuso a la aplicación de la medida de prisión preventiva, cuestionando los fundamentos desarrollados por la fiscalía respecto a los riesgos procesales.

Resolución

Luego de escuchar los pedidos de las partes, el juez Quiroga dispuso declarar legal la detención del sospechoso. Formalizar la investigación preparatoria de juicio en orden a los hechos descriptos y la calificación legal provisoria propuesta por la fiscalía. También coincidió con el Ministerio Público Fiscal, respecto a la presencia de los peligros procesales que permiten aplicar la medida de coerción solicitada. En consecuencia. Ordenó que el imputado queden en prisión preventiva y sea trasladado a la Alcaldía Policial. Por último, hizo lugar al pedido de toma de muestras mediante hisopado bucal.

La madre de la víctima y la menor están siendo asistidas por la abogada María Laura Mansilla y la Licenciada en Psicología Natalia Otero, integrantes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D). También asistió la abogada Gabriela Francisco en representación de la Asesoría de Menores y Familia

ABUSO SEXUAL INFANTIL. COMO PREVENIR

La gran mayoría de las situaciones de abuso sexual a niños y niñas, son perpetradas por personas del núcleo o entorno familiar, y se caracterizan por el silencio. Hay varios factores que contribuyen a que ese silencio se perpetúe, entre ellos las sensaciones ambivalentes del niño entrampado en la relación vincular.

Normalmente es amedrentado por el abusador mediante amenazas explícitas o no, respecto de las supuestas consecuencias negativas que tendría para él o para sus seres más queridos (su mamá, sus hermanos), hablar del abuso.

Cuando estos hechos son reiterados, el niño tiende a sentirse culpable e indefenso por no saber salir de la situación.

Mitos y Falsedades

También contribuye al silencio la persistencia de mitos en torno al abuso sexual. Es falso que los abusos sexuales solo los sufren las niñas, o que actualmente se dan más casos de abuso sexual (AS) que, en el pasado, que las personas que cometen abusos sexuales son enfermos psiquiátricos, que los AS solo ocurren en determinados sectores sociales, que los niños y niñas en estos casos no dicen la verdad, o que estos son los responsables del AS; tampoco lo es que los niños y niñas pueden evitar por sí solos el abuso sexual.

En este mismo sentido se consideran falsas creencias que cualquier persona puede detectar una situación de abuso si esta se produce en su entorno familiar, o que siempre que se detecta una situación de abuso en una familia esta es denunciada.

Más aún resulta falso que los abusadores sexuales casi siempre son desconocidos, e incluso que los efectos de un abuso casi siempre son muy graves. Tampoco es real que los AS siempre estén acompañados de violencia física, ni que sean situaciones poco frecuentes.

Cómo detectar un abuso

No siempre es simple detectar una situación de abuso sexual, pero sí las personas cercanas al niño pueden observar indicadores de alerta que comunicar inmediatamente a los especialistas para que estos evalúen la situación. Cambios bruscos de conducta; miedo a estar solo, a los varones o a un determinado miembro de la familia; rechazo a la madre o al padre de forma repentina; tendencia al secretismo; llanto frecuente inmotivado, tristeza; resistencia a desnudarse o bañarse; pérdida del control de esfínteres; son algunos de los indicadores que justifican una consulta.

Qué hacer

Romper el secreto. Al tomar conocimiento de una situación de abuso es importante resguardar la seguridad físico-psíquica de la víctima. El modo de hacerlo es aportando inmediatamente esa información a la justicia, para que se activen los protocolos de abordaje.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito cuenta con profesionales especializados en la temática que acompañarán en el proceso al niño o niña y los adultos de referencia. En Sarmiento funciona en la oficina anexa del Ministerio Público Fiscal ubicada en la calle 28 de julio n° 430. También mediante vía telefónica (0297 4898327) o por correo electrónico (savdsarmiento@juschubut.gov.ar)