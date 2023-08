Horror: Obligaba a su ex a tener relaciones sexuales a cambio de pagarle la cuota alimentaria

La Justicia de Córdoba condenó a un hombre de 50 años por abuso sexual contra su expareja. La mujer denunció que el señalado condicionaba el pago de la cuota alimentaria a cambio de relaciones sexuales con ella. “Yo sentía que era una violación”, expresó la mujer en su testimonio.

La Cámara Criminal y Correccional Primera de Córdoba encuadró el caso como abuso sexual con acceso carnal continuado. Aunque, la sentencia aún no quedó firme.}

Fue el fiscal Maximiliano Hairabedian quien dio detalles de la sentencia y compartió algunos de los testimonios de la víctima. En las declaraciones, la mujer señaló que, ya separados, iba a la casa del hombre a pedirle dinero para los cuatro hijos que tenían en común y allí se producían los abusos. “No te voy a dar dinero sino tenemos relaciones sexuales”, le decía. “Yo sentía que era una violación”, describió la mujer.

La última vez, la mujer le dijo que no quería estar con él, y el hombre la lesionó en la zona genital. El hecho fue calificado como abuso sexual gravemente ultrajante por su brutalidad y humillación.

“Yo accedía, pero no iba a su pieza porque quería estar con él. Iba porque él me decía te voy a llevar la comida o tengo plata para ofrecerte. Yo iba a donde vivía él, pero le decía: no, ¿por qué no me das la plata limpiamente sin que yo tenga sexo con vos?”, manifestó la mujer en el marco de la causa.

“Yo, cuando tenía relaciones con él, él como que se sentía feliz y ahí me traía la comida, la carne y todo. Yo no iba y no me traía nada”, agregó la victima en el juicio.

El acusado (50), de profesión albañil, declaró que las relaciones fueron consentidas y que no fueron por dinero o comida. “Ella siempre fue buena mujer, hemos tenido problemas. Estoy arrepentido, si la tuviera acá le pediría perdón, pero la vida continúa y es bueno pedir perdón”, justificó.

En la última palabra, el denunciado dijo: “Lamento lo que pasó producto de mi inconciencia por el alcohol. Amé siempre a la misma mujer. Pediría una nueva oportunidad. Tengo hijos y nietos detrás mío y necesito trabajar”.

La Fiscal alegó que algo debió hacerle ruido o llamar la atención al hombre ya que la relación sexual era unilateral, pero esto le fue indiferente. Y con esta indiferencia, lo que hizo fue cosificar a su expareja, reduciéndola al valor de uso para satisfacer sus deseos.

Finalmente, la sentencia señaló: “No es necesario demostrar una resistencia activa al acto sexual, ni una resistencia casi heroica como se exigía en tiempos pasados. Basta simplemente la certeza sobre una voluntad contraria o, en otras palabras, sobre la ausencia de consentimiento”.