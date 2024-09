Una historia de película, pero lamentablemente de la vida real. Una joven de 17 años fue secuestrada por una red de trata en enero de este año y desde ese momento su familia no tenía novedades sobre ella, hasta que su abuela con una peligrosa estrategia logró encontrarla.

Todo comenzó cuando la menor se reunió con una mujer que había conocido a través de Marketplace, en Facebook, después de intercambiar mensajes por la publicación de un aviso que buscaba “intercambiar ropa”.

Una vez que concretaron el encuentro, que tuvo lugar en Mar del Plata, una camioneta se detuvo y un hombre se llevó a la joven a la fuerza y en el interior del vehículo “la drogaron y se despertó horas después en un departamento lleno de desconocidos en el que también estaba la mujer de Facebook”, informó 0223.com.ar.

Horror en plena calle: hirió de gravedad con un cuchillo a una mujer y se lastimó el cuello para evitar ser detenido

EL DESPUÉS DEL SECUESTRO

Tras el secuestro de la adolescente, la abuela de la joven fue a hacer la denuncia. "Fui a la comisaría y les dije que mi nena había desaparecido. No me quisieron tomar la denuncia, me dijeron que seguramente se había ido por un capricho adolescente", señaló.

Luego, llegó un dato clave. Uno de los vecinos le dijo que creía haberla visto en un prostíbulo de la zona, entonces ella cambió la foto de perfil y logró infiltrarse en un grupo de WhatsApp que los secuestradores utilizaban para arreglar encuentros sexuales con sus clientes.

Condenaron a un hombre por acuchillar tras simular un "abrazo de amigo"

"En un momento empiezo a hablar con uno de los chicos. Me invita a un hotel, a un café, a drogarme. Yo le decía que sí a todo. Y después me dijo que iban a hacer una "joda" en Libertad al 4870″, recordó.

Como en Búsqueda Implacable, pero dejando la vida para ir a buscar a su nieta, le dio aviso a la Policía y planificó todo. “Justo cuando pasaban frente al edificio, vieron que la joven se encontraba en la calle. El hermano se bajó corriendo, la agarró del brazo y la metió en el vehículo”, y la rescataron.

🔴LÍNEA DE ASISTENCIA 145

La línea 145 es nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Si tenés información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), podés contactarte a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Desapareció un trabajador de una estancia en Pico Truncado y lo buscan con un amplio operativo

Podés llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año. En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Con información de Vía Zeta, 0223.com.ar y www.argentina.gob.ar, redactado y editado por una periodista de ADNSUR