CAPITAL FEDERAL - El juez Claudio Bonadio envió a juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. La causa se desprendió de la famosa investigación iniciada por las anotaciones del chofer Oscar Centeno cuando describió un sistema de distribución de coimas pagadas por empresarios de obra pública y recibida por funcionarios del gobierno.

Bonadio envió a juicio a un total de 52 personas, entre las que se encuentran la ex presidente y actual vicepresidente, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el financista Ernesto Clarens. Este último confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner.

Se los acusa de cohecho pasivo cometido en 174 ocasiones. A Fernández de Kirchner, De Vido y López se los considera coautores; mientras que Clarens fue acusado en calidad de partícipe necesario.

El juez Bonadio recordó palabras escritas en los cuadernos, donde Centeno decía: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…”, según un escrito al que accedió Infobae.

Entre los empresarios que irán a juicio -acusados de pagar las coimas- están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner.

Este último, quien fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, confesó como arrepentido haber armado con De Vido el sistema de cartelización de la obra pública. En la estructura, las empresas decidían cuál de ellas ganaba las licitaciones y luego pagaban coimas a los ex funcionarios. Incluso, la existencia del mecanismo fue avalada por José López en su declaración como arrepentido.

Mientras tanto, el financista Clarens aportó planillas con los pagos y cobros de las coimas y señaló a las empresas y a las personas involucradas, además de explicar que los desembolsos se realizaban en pesos que luego se cambiaban a dólares o euros y finalmente eran entregados en bolsos a Muñoz.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, también fueron enviados a juicio como miembros de una asociación ilícita los ex funcionarios de Vialidad Nacional -organismo que realizaba los pagos a partir de los cuales se devolvían las coimas- Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola y también el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello.

Así, con la elevación a juicio, se cierran todos los capítulos abiertos tras la aparición de los cuadernos de Centeno, ex chofer de Roberto Baratta y mano derecha de De Vido en el ministerio de Planificación. Ahora, el expediente fue girado al Tribunal Oral Federal 7 que tiene las otras causas conexas surgidas a partir de las anotaciones en los cuadernos.

“A pesar del material probatorio reunido en el marco de todos estos legajos, algunas defensas continúan sosteniendo que esta investigación se trata de una ‘persecución judicial’. Pero veamos. Anteriormente se detallaron las setenta y ocho (78) personas imputadas, que confesaron haber formado parte y/o afirmaron la existencia misma de este esquema de corrupción estatal –tanto en relación a la concreción de los pagos ilegales como en la recepción y distribución de los mismos, en el seno de la administración pública nacional, y hasta la cúspide máxima–, al igual que aquéllos sujetos que admitieron haber integrado la estructura conformada para lavar parte del dinero ilícito recaudado por la organización”, expresó Bonadio en la resolución.

Agregó entre otras cosas que "se ha verificado la existencia de esta organización delictiva enquistada en la administración pública nacional, sus integrantes y sus planes delictivos, al igual que la intervención de los empresarios en este mecanismo de corrupción. Ello fue posible, a partir de la actividad desarrollada por este Tribunal”.

“Como se dijera, no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘…La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’”, detalló el juez.