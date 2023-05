A las 12 horas de este viernes, comenzó la audiencia de control de detención contra los cuatro policías involucrados en el crimen de Lautaro Labbé, el adolescente que recibió un disparo en el barrio San Martín el pasado18 de abril, quien falleció tras permanecer ocho días en terapia intensiva.

Hacia las 14:30 de este viernes se conoció que se autorizó la apertura de investigación para tres de los policías involucrados, mientras que para Simón Cruz dictaron 6 meses de prisión preventiva.

En la audiencia estuvo presente el policía que le disparó y los otros tres que encubrieron el hecho falsificando el parte policial, en que se afirmó que habían encontrado a Lautaro herido en la calle, cuando no fue así según relataron los testigos.

La fiscalía, a cargo de Juan Carlos Caperochipi, solicitó que el agente Simón Cruz sea imputado por homicidio doblemente agravado por abuso de su función o cargo y por ser cometido con arma de fuego.

Lautaro volvía a su casa cuando le dispararon en la nuca: "No puedo entender por qué lo hizo"

En tanto, para los agentes Lautaro Valenzuela, cabo Raúl Colque, y Sargento Marcelo Ortiz, solicitó que se les atribuya encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente grave, con falsedad ideológica agravada por la calidad del funcionario público y como co- autores.

Durante la audiencia se encuentra Cristina Cárdenas, madre de Lautaro, quién ayer en diálogo con ADNSUR indicó que su pedido es que los policías involucrados sean imputados por el hecho.

"Quiero que paguen lo que tengan que pagar. Tenía 16 años y le arrebataron toda una vida por delante. Ellos supuestamente están para cuidar a las personas y no para hacerle esto", concluyó.

Muerte del adolescente baleado por la policía: se conoció fecha de la audiencia y la pena que podrían recibir los acusados

Y agregó: "Venía a mi casa. Lauti venía acompañado hacia la casa. No sé por qué tuvo la necesidad de dispararle en la cabeza a mi hijo cuando podría haber disparado al aire. No entiendo por qué le disparó".