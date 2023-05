Familiares de Lautaro cortaron la calle Portugal pidiendo justicia: "Gritaba que no le peguen y no les importó”

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de control de detención a los cuatro policías involucrados por la muerte de Lautaro Labbé en las oficinas de los tribunales del barrio Roca. El adolescente de 16 años recibió un disparo en la cabeza y murió tras agonizar por ocho días.

Un policía de la Comisaría Séptima es el principal sospechoso del homicidio, mientras que tres agentes enfrentan acusaciones de encubrimiento. El crimen tuvo lugar el 18 de abril en el barrio San Martín.

Un grupo de familiares y amigos mantiene un corte del tránsito sobre Avenida Portugal a la espera de que inicie la audiencia.

Mariela, madre de la novia de Lautaro, dijo a ADNSUR que esperan que los policías involucrados van a quedar detenidos por el crimen. “Hasta el día de hoy no sabemos cómo se llaman”, cuestionó.

La suegra del adolescente reconoció que, gracias al aporte de los testigos, se pudo establecer que a Lautaro lo golpearon y luego le dispararon en la cabeza.

“Él estaba con nosotros y se estaba yendo para su casa. Ese día no se fue en colectivo porque era tarde. A mí me fueron a despertar a las 3 de la mañana y cuando llegó al hospital me dicen que lo habían encontrado herido", recordó.

"GRITABA QUE ERA MENOR"

La mujer relató que el joven salió de su casa con los amigos y luego se separaron. Ahí es cuando lo interceptaron, lo corrieron "y le empezaron a pegar. Él gritaba que era menor, ellos no les importó seguirle pegando y después dispararle en la cabeza”-

Mariela contó que el adolescente era “un niño muy bueno, no se merecía lo que le hicieron. En realidad, nadie se merece que le disparen en la cabeza y después mientan. Queremos justicia, queremos que esos policías paguen lo que hicieron”, pidió.