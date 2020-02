CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa mantuvieron el primer chispazo con los celadores de la cárcel de Dolores, donde se encuentran detenidos. "Vos trabajás para mí. Yo te pago el sueldo. Hacé lo que te digo porque sos mi empleado", fue uno de los reclamos que realizó uno de los rugbiers a un guardiacárcel, según informó la periodista Sandra Borghi en Nosotros a la mañana.

"Nos tiene como negros de mierda en este lugar. No nos respetan. No nos dan los derechos que tenemos. Vivimos como ratas, nos quieren matar", protestó horas antes de recibir a sus familiares.

Anteriormente otro empleado de la cárcel de Dolores había dicho: “Ya les dieron una ducha a estos pibes porque tienen visitas. Cuando salieron les pusieron una manta para que los otros reclusos no los vean, así que está con un trato VIP, como si estuvieran en sus casas".

La primera noche la pasaron en la alcaldía de la cárcel de Dolores. Además de asistencia psicológica, recibieron atención médica y están en contacto frecuente con sus padres, precisó Radio Mitre.

Pablo Ventura, el joven de 21 años de Zárate que fue sobreseído por el crimen de Fernando, expresó en diálogo con Télam: "Desde el primer día me pregunto el por qué me señalaron a mí y no encuentro la respuesta, sinceramente, ya que en ningún momento tuve trato directo con alguno de ellos".

"Me pregunto por qué me nombraron, por qué esta maldad en contra mía y no lo puedo descubrir", subrayó y agregó que, según le dijeron "fueron cuatro los rugbiers que lo nombraron como dueño de la zapatilla ensangrentada" que llevaba puesta uno de los atacantes de Fernando.

El joven recordó un hecho que vivió hace unos años cuando estaba junto a un grupo de remeros y desde un auto lo insultaron varias personas. "Una vez pasó un Corolla por al puerta del Club Náutico Zárate -entidad donde entrena- cuando justo salíamos con un grupo de remeros y nos gritaron: 'los remeros son todos putos' o algo así. Sé que fueron de rugby pero no llegué a identificar quién era", dijo.

También dijo que desde que regresó a Zárate el pasado martes 28 de enero luego de ser liberado el 21 en la causa por el crimen de Báez Sosa (19), no tuvo contacto con ninguna persona ligada al Club Zárate Rugby, del cual formaban parte algunos de los agresores.

"Estoy volviendo a la vida totalmente normal. Todavía no fui a remar, probablemente este lunes lo haga", contó.