Convocaron a policías a una reunión de urgencia: hay marchas en ciudades de Chubut

Policías de Chubut se concentraron en la tarde de este miércoles en la rotonda de las rutas 3 y 26 luego de fracasar la reunión mantenida esta mañana entre funcionarios del Ejecutivo y referentes del Consejo de Bienestar Policial.

Esta tarde sin embargo, desde la Jefatura los convocaron a un nuevo encuentro y por estas horas se espera una propuesta superadora de parte del Gobierno. Ante esto, empleados policiales marchan por las calles de Rawson para acompañar sus reclamos. Según pudo saber ADNSUR, concentraciones similares se están dando en distintas ciudades de la provincia.

Trabajadores de la fuerza piden pago de deudas, cláusulas gatillo y aumentos salariales, y no descartan retención de servicios tras no obtener respuestas del Gobierno. luego de que no haya habido respuestas favorables del gobierno.

"Queríamos hablar el tema de cláusula gatilla, lo que nos deben y la recomposición salarial pero no se pudo dar”, y ante este panorama, indicó que se tomó la decisión de que a partir de las 18 horas de este miércoles se reunirán las bases para “ver qué decisión tomamos”, informó esta mañana Darío Trinidad, desde el Consejo de Bienestar Policial.

Es así que efectivos de la Policía decidieron concentrarse en el cruce de ambas rutas para definir los pasos a seguir y si finalmente endurecen las medidas.