El pasado sábado por la noche, un comerciante de 71 años murió en la ciudad de Mar del Plata tras sufrir una descompensación luego de que al menos tres delincuentes lo maniataran y asaltaran en su despensa.

La víctima, identificada como José Antonio Di Meglio, fue atacada durante un hecho de inseguridad ocurrido en la zona del puerto marplatense y los investigadores tratan de individualizar a los autores del hecho.

Tras maniatar al dueño del local con precintos, los hombres le quitaron las llaves de su vivienda, ubicada en la parte superior del negocio, donde se encontraba la esposa de 68 años cocinando.

El comerciante, quien padecía una afección cardíaca por la que había sido intervenido con dos stent, sufrió entonces una descompensación y falleció, mientras los delincuentes escaparon tras revolver toda la propiedad y exigir la entrega de dinero.

El informe preliminar de la autopsia practicada estableció que José Antonio murió por una crisis de hipertensión por "evento traumático", y que presentaba además lesiones producto de sus ataduras y por la caída que sufrió tras desvanecerse.

Durante una manifestación, le brindaron “un homenaje” a Di Meglio, porque “él no se tendría que haber ido así”. “Mi viejo no se murió levantando un cajón, se murió porque vinieron a robarle. Eso hay que dejarlo bien en claro: murió durante un robo, no murió levantando un cajón; no murió trabajando, murió defendiéndose de un robo”, sentenciaron sus hijos Antonio y Marcelo.