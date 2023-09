Tragedia: Un hombre de 74 años murió al presenciar una pelea en un partido de básquet

El trágico incidente ocurrió cuando el encuentro de básquetbol entre Gimnasia y Racing Club terminó en una pelea entre los jugadores de ambos equipos. El enfrentamiento se extendió fuera del estadio y durante el caos resultante, Daniel Eduardo Mollo sufrió una descompensación que lamentablemente le costó la vida.

Según las fuentes policiales, Mollo, de 74 años, había acudido al partido junto a su familia para apoyar a su nieto, quien formaba parte del equipo local. Sin embargo, lo que debería haber sido una ocasión de alegría y diversión se convirtió en una tragedia.

En medio de la pelea, el hombre quedó tendido en el piso, al haber sufrido una descompensación y si bien fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata, no pudo ser reanimado por los médicos.

La trágica muerte de Huguito Flores: la advertencia de su hija antes del accidente fatal

Los testigos del episodio contaron que Mollo salió del polideportivo de Gimnasia, junto al resto del público visitante y luego de haber bajado de las escalinatas que dan a calle 4 se desvaneció y quedó tendido en el suelo, informó Télam.

La riña sobre la puerta de la sede del club continuó y ya no se encontraba el servicio de paramédicos, se llamó al SAME y se trasladó al jubilado domiciliado en la localidad de Remedios de Escalada, al Hospital San Martín de La Plata, donde no pudo ser reanimado y se informó sobre su deceso.

Del sueño a la pesadilla: mataron de una puñalada a un joven durante una fiesta de 15

Por el hecho se abrió una investigación, caratulada como "averiguaciones causales de muerte" y se aguarda por el resultado de la autopsia, para entregar el cuerpo de Mollo a sus familiares.