Este jueves por la madrugada, un hombre en moto que manejaba a gran velocidad mató a un nene de 7 años y escapó. La madre de la víctima habló con la prensa tras el trágico hecho y pide la ayuda de testigos para que la policía pueda atrapar al responsable.

El hecho sucedió a las 00:20 horas en el barrio de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. La familia iba con el menor caminando para tomar el colectivo hasta su casa en Lanús, cuando sucedió lo peor. Un motociclista que manejaba a gran velocidad atropelló al niño, identificado como Gonzalo. Sin embargo, lejos de ayudar y solidarizarse, el conductor escapó y, tras la denuncia, es intensamente buscado por la policía.

La madre de la víctima habló con la prensa y mostró su dolor. “Me puse como loca a pedir ayuda y vino un móvil policial. Me dijo que no me podía llevar al hospital porque tenía que esperar la ambulancia del SAME. Cuando vi que mi nene se desvanecía, le pedí que, por favor, me llevara”, indicó.

El menor pudo ser trasladado de urgencia al Hospital Argerich por sus graves heridas. Allí, le practicaron maniobras de RCP; sin embargo, los médicos constataron su muerte cerca de las 01:15 horas, debido a un paro cardiorrespiratorio.

Además, la mamá de la víctima se refirió al conductor y cuestionó su actitud. “Lo mató y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”, señaló. “Lo mató como a un perro”, aseguró. Por último, la mujer busca testigos para que la policía pueda atraparlo.

