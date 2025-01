Un trágico incidente ocurrió luego del partido entre Argentino de Monte Maíz y Boca Juniors por la Copa Argentina.

Andrés Ceballos, un empleado y apasionado hincha del conjunto cordobés, falleció cuando regresaba en colectivo luego del histórico encuentro que se disputó en el estadio Brigadier General Estanislao López de Colón.

Según informóAire de Santa Fe, Ceballos, de 36 años, sufrió una descompensación en el regreso a su provincia. Fue trasladado al Hospital Cullen, pero llegó sin vida. El incidente ocurrió en el kilómetro 141 de la autopista que conecta Santa Fe con Santo Tomé.

"Se paran los colectivos en la autopista porque había una persona descompensada… ahí me enteré de que era mi primo. La gente del colectivo le hizo RCP, lo trajeron al hospital Cullen y a los cinco minutos nos avisaron que había fallecido", detalló la prima en declaraciones a un medio local.

En este sentido, contó que una de las pasajeras le realizó maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia y lo derivaron al Hospital Cullen, donde ingresó sin vida.

"Tenía familia, hijos… lo despidieron con un beso y ahora verlo en un cajón es lo peor que les puede pasar. No nos esperábamos algo así", expresó el primo del hincha fallecido.

Luego, reveló su dolor por toda la angustia de los allegados a Ceballos: "Estamos desde anoche porque tenía que venir un familiar directo en la ambulancia, así que vine yo. No tomaba, no fumaba, siempre se cuidaba". Y por último, confesó: "Todavía no caigo".

Familiares de la víctima denunciaron sobre las condiciones del estadio de Colón. "Las gaseosas alcanzaban precios de hasta 25.000 pesos, y el agua en los baños estaba cortada", afirmaron. Y agregaron que "los bomberos tuvieron que intervenir para asistir a personas descompuestas por la falta de hidratación y las altas temperaturas".