Confirmaron que la hija de uno de los detenidos del caso Loan no es Sofía Herrera

La Justicia de la localidad de Río Grande confirmó este viernes que la hija adoptiva de Carlos Pérez, uno de los detenidos por la desaparición de Loan Peña, no es Sofía Herrera, luego de los rumores que afirmaron que sería ella tras 16 años de misterio.

Martín Bramati, El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, pidió informes a través del Registro Nacional de Personas (RENAPER) para obtener la partida de nacimiento de la hija adoptiva del ex capitán de la Armada.

En el documento se estableció que la menor tiene 14 años y nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, lo cual difiere con la edad actual de Sofía, que hoy tendría 19 y nació en la ciudad fueguina.

La jueza María Rosa Santana del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Grande solicitó a Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Armada información sobre los movimientos migratorios de Pérez y su esposa.

La mamá de Sofía Herrera rompió el silencio y habló sobre la comparación con la hija del comisario detenido

María Elena Delgado, la mamá de la joven desaparecida, dialogó con Radio Mitre e hizo referencia a su hija y a los rasgos idénticos con la adolescente de 14 años. "La volví a ver ayer 10 veces, donde la mujer dice que tiene 14 años la chica. Y bueno, si tiene esa edad, no podría ser nunca mi hija. Y aparte yo la vi a la chiquita, no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, resaltó.

“Vi la fotito porque me llegó esa misma noche que salió, toda la noche me mandaron esa fotito diciendo que se trata de mi hija, que es igual, que es muy parecida, pero no, la mujer -María Caillava- ahí dijo que la chiquita tiene 14 años. Y aparte, es mucho más blanquita de piel que mi hija, mi hija sería más morochita”, añadió.

La mamá de Sofía Herrera analizó el caso Loan y comparó la extraña similitud con la desaparación de su hija

En septiembre de 2020, la Justicia de Tierra del Fuego solicitó a Interpol la captura internacional de José Dagoberto Díaz Aguila, conocido como "Espanta la Virgen", un trabajador agrícola chileno con DNI argentino, nacido en Castro, Chiloé, y de 51 años hasta esa fecha.

Al momento de ser vista por última vez con vida, Sofía tenía tres años y ocho meses cuando estaba en un camping en Tierra del Fuego. En cuestión de minutos, no la vieron más y, hasta el día de hoy, la búsqueda sigue.

NOTICIA EN DESARROLLO