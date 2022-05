Un abuelo de 82 años perdió parte del dinero de su jubilación cuando en la noche del martes se acercó a comprar a un supermercado de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Su hija Natalia Franco habló con ADNSUR y dio detalles acerca del hecho.

Cerca de las 20 horas, Pedro Franco llegó hasta el supermercado ubicado en Lavalle 1485 esquina Reconquista en el barrio Prospero Palazzo para comprar alimentos y allí perdió el dinero.

“Fue a la Cooperativa Obrera, se bajó del auto y ahí se ve que lo perdió. Lo llevaba en el bolsillo”, contó sobre el dinero que era parte de la jubilación.

“Lo que perdió fue un fajito de 10 mil pesos de billetes de 100 pesos envuelto como cuando te lo dan en el banco”, detalló. Y si bien lo buscaron en la cuadra donde el hombre se bajó, no lo encontraron.

Condenaron a 10 años de prisión al hombre que violó a su sobrina en Comodoro

La mujer aseguró que no pierden la esperanza de que devuelven el dinero: “Ojalá Dios quiera aparezca", dijo. Y pidió a quien lo haya encontrado se comunique al 2975922195

UNA COLECTA

La vecinal de Prospero Palazzo compartió el pedido - a través de perfil de Facebook- para dar con el dinero y ante el conocimiento de este lamentable hecho, surgió la propuesta de hacer una colecta para que el abuelo pueda recuperar su dinero.

"Ya no hay gente honrada que devuelva lo que no es suyo, propongo hacer una colecta y que cada vecino done $100 o lo que pueda para colaborar", propuso María una vecina y fueron varios los manifestaron su decisión de sumarse.