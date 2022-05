Trágico incendio de una casa de Comodoro: murieron una mujer y su hijo de dos años

Un fatal incendio se desató en una casa de la zona norte de Comodoro Rivadavia, este lunes antes de las 10 de la mañana. Murieron una mujer y su hijo.

Según pudo saber ADNSUR, el incendio se produjo cerca de las 09:50 en una casa de familia sobre Avenida Nahuel Huapi, intersección con calle 8 de Diciembre del barrio Standard Norte de Kilómetro 8.

Hasta el lugar, llegaron tres unidades de Bomberos Voluntarios que rescataron a una mujer y a su hijo de un año y medio que se encontraban en el interior de la vivienda. Se realizaron maniobras de reanimación a la mujer y su hijo, pero no lograron salvarlos.

Fuentes policiales confirmaron la muerte de la mujer, identificada como Evangelina Tolosa, de 42 años y de menos de dos años.

La víctima era docente de la Escuela N° 722 desde donde informaron la suspensión de clases durante este lunes por duelo.

"TODOS LOS AÑOS LO MISMO"

Un vecino de Km 8 relató a ADNSUR que llegó al lugar cuando el incendio ya se había desatado. “Tardó en llegar la ambulancia”, lamentó el hombre sobre la espera de más de media hora hasta que llegó personal médico a asistir a las víctimas.

Y reconoció que este tipo de hechos ya se han registrado en anteriores ocasiones, con incendio de casas dado que la zona no cuenta con el servicio de gas y la gente se calefacciona a través de distintas alternativas. “Todos los años lo mismo. No tenemos una ambulancia en zona norte. No hay gas. Más de media hora estuvimos esperando la ambulancia”, lamentó.

El cuerpo de Evangelina y de su hijo fueron retirados del interior de una vivienda pasadas las 12 del mediodía y trasladados a la morgue.