RÍO GALLEGOS (ADNSUR) – El video de una fiesta de cumpleaños en plena cuarentena, que se transmitió por Facebook, despertó la polémica e indignación en Río Gallegos. Tras la repercusión de las imágenes, el juez federal de Río Gallegos Javier Leal de Ibarra citó a indagatoria a 16 personas que participaron de una fiesta gitana y ordenó que todos los imputados cumplan el aislamiento obligatorio en sus domicilios, bajo la pena de detención. Mientras tanto, la Justicia busca identificar a otras personas que habrían participado del festejo.

Entre los citados a declarar estaban Rudy Ulloa Igor, ex chofer de Néstor Kirchner, Marcos Müller, ex “yerno” de Lázaro Báez, compañero de Lázaro en el Banco Santa Cruz, socio en Alem del grupo Austral Construcciones y presidente de La Estación y Dos Francisco, ambas de Báez; y varios empresarios de la localidad.

Marcos Müller, ex “yerno” de Lázaro Báez

Nano David Miguel festejaba sus 33 años y fue quien compartió las imágenes en vivo a través de las redes sociales, también fue citado a indagatoria su hermano, David Maico Miguel, procesado por lavado en la causa que investiga al ex secretario privado de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, y el padre de ambos, Roberto Miguel.

En la lista de los imputados también están Ricardo Fernández, gerente de Casino Club de Río Gallegos, Lalo Romero (de la firma local Romero Sistemas), Sebastián Jerez (propietario del comercio Numeral), Marcelo Fadul (propietario del restaurante Moma), y Cristian Parolin, entre otros, según publicó Infobae.

El juez, que es presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, también ordenó una consigna policial para que constate si cumplen con la cuarentena.