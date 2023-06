La causa conocida como “Royal Canin”, por la donación de esa marca de alimentos para perros durante la catástrofe climática sufrida en Comodoro Rivadavia en abril de 2017, se había iniciado por las acusaciones contra Huichaqueo y Juan Carlos Gómez, su pareja y funcionario también del Ministerio.

Ambos fueron acusados por el delito de peculado, por desviar donaciones y otros elementos adquiridos para contribuir durante la inundación de aquel año, por lo que también fue condenado Marcelo Suárez, en este caso por encubrimiento agravado por su carácter de funcionario público, además de falsedad ideológica de documento.

“Esto porque Suárez había elaborado remitos falsos, que daban cuenta que los alimentos y otros elementos sustraídos habían sido remitidos a Comodoro Rivadavia y recibidos en el predio ferial, lo que fue desestimado por la investigación, ya que acá no habían llegado”, recordó el fiscal, en diálogo con Actualidad 2.0.

Horror: un policía mató a tiros a su ex pareja y a su ex cuñada

“Lo que se estableció con suficiencia es que Huichaqueo y su pareja sustraían estos elementos”, detalló.

A partir de la confirmación del Superior de Tribunal de Justicia, Iturrioz anticipó que solicitará que se forme el incidente de ejecución de condena, que es el procedimiento que se inicie para que el juez de ejecución solicite el cupo correspondiente y se disponga el encierro efectivo de ambos ex funcionarios. Suárez, por su parte, fue condenado a dos años y medio, por lo que la sentencia es de cumplimiento condicional.

El fiscal recordó además que en el caso de los principales funcionarios, la sentencia suma inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, mientras que para Suárez, la inhabilitación es de 10 años. En la práctica, según se advirtió en otras esferas judiciales, este tipo de inhabilitación se puede revertir a los 10 años.

Mató a su excuñada de 14 años y será juzgado por el primer caso de femicidio transversal de Chubut

“LES DIERON LA TUTUCA DE LOS CHICOS A LOS CERDOS”

El fiscal detalló que no fue necesario establecer el monto de los fondos obtenidos de forma ilegal con la venta o apropiación de estos elementos, que además sumaban mamelucos y capas de lluvia.

“El monto no se estableció con precisión porque nunca se pudo saber la cantidad cierta de elementos que es apropiaron con irregularidad, pero como el tipo de delito no demanda saber la cantidad, no se puso mucho ahínco en eso. Con apropiarse de un solo elemento, ya es suficiente”, refirió.

También recordó que parte de los elementos desviados eran tutucas, lo que en su momento generó algunas bromas en distintos ambientes, aunque el fiscal advirtió que “no había nada de gracioso”.

Según recordó, “el Ministerio de Familia compraba tutucas para darle a los chicos de los sectores más desposeídos de la sociedad, pero el destino que le dieron, según relataron los testigos, fue para engordar los cerdos del padre de Huichaqueo”.