El pasado jueves 19 de septiembre y el sábado 21, Comodoro Rivadavia vivió una fiesta al alojar los dos recitales llevados a cabo por la banda de rock La Renga en el Predio Ferial de la ciudad. De esta manera, miles de fanáticos llegaron desde diversos puntos del país para celebrar un nuevo “banquete”.

En este marco, un hombre que venía en colectivo junto a una delegación desde Viedma, no regresó al colectivo después del show y no regresó a su casa. El hombre se llamar Martín Zaer, de aproximadamente 44 años y no cuenta con celular, por lo que se dificulta encontrarlo.

De esta manera, uno de los organizadores del tour en el transporte de larga distancia comenzó una desesperada búsqueda para dar con su paradero.

“Tenemos estipulado un horario de salida y un horario de regreso. Uno de los chicos del tour, de los pasajeros se quedó ahí después del evento. Nosotros ahora queremos ver la posibilidad, porque supuestamente no llegó. Por ahí teníamos la esperanza de que haya venido en otro tour de acá”, explicó el organizador del tour en colectivo

“Me contacté con otro amigo que hace tour acá y teníamos la esperanza de que haya podido subir a otro colectivo tanto de Bahía como de Viedma, pero me dicen que no. Los de Bahía aún no me respondieron”, indicó.

“Por lo pronto no estamos seguros de que haya regresado, entonces estamos viendo si se puede difundir”. Ante cualquier novedad, comunicarse al teléfono 2920554288.

Con información de Radiovisión, redactada y editada por un periodista de ADNSUR