Desde Gualeguay a Comodoro, a dedo, todo el fanatismo por La Renga. Así llegó Seba 73 al sur de Chubut. Por estos días, en Comodoro ya comenzó el movimiento de la fiebre renguera, con fanáticos que llegan a la capital del viento para vivir un banquete que promete quedar en la historia. Sí, La Renga tendrá doble fecha, con más de 14 mil almas cantando sus canciones en el sur de la Patagonia, donde el viento todo lo empuja y la previa ya se hace sentir.

Será jueves y sábado, en el Predio Ferial, aquel recinto donde alguna vez se despidieron “Los 113 Vicios” y que es escenario de multitudinarios eventos, como lo fue hace poco EDUco, la Expo Turismo y ahora la Feria de las Colectividades Extranjeras.

El jueves será todo rock. La previa comenzará el lunes con la llegada del equipo de La Renga para ultimar detalles para el evento. El espectáculo es organizado por la misma banda con apoyo local de CDM Producciones, la productora que hace 9 años trajo a la banda al último show que dio en estas latitudes.

El Cine Teatro de Astra, la sala que recuperó un grupo de vecinos y cumplió 100 años de vida e historia

Casualmente mañana se cumplen 9 años de aquel Predio Ferial en que presentaron “Pesados Vestigios”, aunque esta vez el contexto es totalmente distinto. La Renga hoy se ha convertido en un fenómeno que sólo pueden ser aquellas formaciones masivas y con historia.

Está previsto que para esta doble fecha lleguen fanáticos de distintas partes del país y de otras banderas.

Así lo confirma Gustavo Calderón, el productor comodorense que está detrás de esta gran movida. “Por la venta de entradas, sabemos que viene gente de San Juan, Chaco, Uruguay, Chile, Córdoba, Rosario, La Pampa, distintos lugares de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero realmente nos cuesta bastante cuantificar. Sí sabemos que la venta total de entradas va a ser de 14 mil personas.”

Medicina Made in Comodoro: Chiara, la primera médica que se formó y especializó íntegramente en Chubut

El productor lo admite sin vueltas: “en el ámbito privado de un espectáculo de rock es lo más grande que se ha hecho hasta el momento o desde que estamos trabajando nosotros”.

Se trata de un trabajo conjunto entre el staff de la banda, compuesto por 40 personas, CDM, más el apoyo del municipio a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, la Unidad Regional de Policía, la Seccional General Mosconi y una empresa privada de seguridad que formará parte del operativo.

“Es una movida muy grande, pero estamos bien, laburando en conjunto y eso es importante”, dice Calderón. “Es importante aclarar que con La Renga no es un productor que los contrata, es un montón de gente trabajando con ellos en cada una de las áreas que te suma a su estructura de trabajo. Van a venir más de 40 personas que se encargan de acompañar el trabajo en camarines, seguridad, venta de entradas y logística general del evento. Yo creo que ese es parte del secreto de porqué La Renga es La Renga; se encargan de todo, desde el tema de las entradas hasta el tema de los camarines, la seguridad e históricamente se han preocupado por su público, lo cuidan un montón. El día del recital, seguramente verán gente en el estacionamiento, dando una mano en el ingreso, evacuando dudas, en los controles de acceso, en los baños y el público lo agradece.”

De Comodoro a Byron Bay: Una patagónica vive la aventura del "working holiday" en Australia

MÁS DE UN AÑO DE TRABAJO

Lo cierto es que esta movida Renguera comenzó el año pasado, gracias al vínculo que la productora mantiene con la banda, desde la primera vez que Fabián Arienti, el socio de Calderón fallecido el 16 de septiembre de 2017, los trajo a Comodoro con Eco Radio.

Desde entonces quedaron vinculados y el año pasado, desde la banda se comunicaron con la productora para volver a la ciudad. Esto no es un dato menor, principalmente por lo que significa para el turismo de eventos en el que Comodoro busca posicionarse, tal como dice Calderon.

Mabel Santana, la histórica docente del Perito Moreno que hoy disfruta sus mañanas en un café donde se reencuentra con el pasado

“Ellos eligieron a Comodoro Rivadavia porque nos conocen a nosotros, porque saben que la ciudad tiene capacidad de respuesta, la infraestructura necesaria y los servicios necesarios para recibir a todo lo que se genera en el entorno de la banda. El año pasado me llamó el manager y a principios de este año empezamos a buscar fecha con lo disponible de ellos y del predio. Y acá estamos, La Renga se ha convertido en un fenómeno en este último tiempo, hay gente que los sigue por todos lados, hay como una comunidad renguera y esto el turismo lo ve. Hemos visto que se ofrecen casi paquetes turísticos, ver las ballenas en Madryn y venir a ver a La Renga. Con alojamiento en hotel, más un tour para ver el bosque petrificado. El movimiento económico que va a generar en la ciudad es importantísimo. Hay hoteles que ya tienen todos los alojamientos pedidos, alquileres alrededor del predio ya no se consigue nada, cuesta un montón conseguir”.

Susana Torres, la historiadora de Comodoro que marcó un camino en la investigación y la docencia universitaria

Por estos días continúan las reuniones para ultimar detalles. El objetivo es que todo salga perfecto y Comodoro muestre su potencial como anfitrión para este tipo de espectáculos que siempre suman.

Por eso, la seguridad es el punto clave. El estacionamiento del predio abrirá sus puertas a las 13:00. Mientras que a las 18:30 se abrirán las puertas para ingresar al recinto. En total habrá tres puestos de control en el acceso y solo se ingresará con entrada en mano. Mientras que los puntos de canje abrirán a las 16:00. En los mismos se pedirá el dni, el qr y la tarjeta con la que se realizó la compra. Solo el titular puede realizar esta operación.

CAFA recibirá a Comodoro FC y buscará estirar la ventaja en el Apertura B

En el recinto habrá dos ambulancias con médicos, tres enfermerías, puestos de hidratación y un amplio operativo de tránsito.

Por supuesto, la pregunta es inevitable, ¿por qué no se hizo en el Estadio? La respuesta es contundente. “Lo evaluamos muchísimo, desde el año pasado, pero tocar al aire libre es un riesgo, y calculamos la convocatoria y entendimos que lo adecuado era el Predio Ferial. Hacer dos predios feriales llenos es un numerazo, porque este concierto no es para nada comparable con el de hace 9 años atrás, ni en convocatoria ni en cantidad de gente que viene de otros lugares. Pero la idea es tratar de ser los mejores anfitriones para la gente que va a venir de afuera y también para la banda, para que la próxima vez que quieran venir al sur vengan directamente a Comodoro Rivadavia y no piensen en otra ciudad.”

Desde Entre Ríos hasta el sur, Seba mochileó para ver a La Renga en Comodoro y busca conseguir entrada

Así, ya está todo casi listo para que llegue la banda nacida en Mataderos y deje una huella en la historia del rock nacional en Comodoro, demostrando que la ciudad puede albergar grandes eventos.