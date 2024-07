La mujer habló con la prensa y contó el difícil momento que atravesó. Según explicó, había salido a comprar en el barrio de Liniers, Ciudad de Buenos Aires, cuando fue interceptada por un hombre que dijo ser médico y la engañó con la entrega de dinero en dólares para uno de sus sobrinos. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

“Hoy (por el jueves) me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’, apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino”, indicó Cristina.

Luego aseguró que cuando lo hizo pasar a su vivienda, apareció otro hombre y comenzó el calvario. “Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal”, señaló a Telenoche. “Ahora, me siento toda adolorida. Estoy destruida”, añadió.

En tanto, aseguró que los delincuentes "me llevaron al comedor, me pegaban y me asaltaban. Me pedían dólares", explicó. No obstante, Cristina aseguró que terminó entregando el dinero que tenía y que había ahorrado cuando aún trabajaba, con el objetivo de realizarse una operación para mejorar su vista.

"Yo de casualidad tenía esos dólares, lo poco que pude juntar cuando trabajaba, porque ahora de jubilada gracias que como y que vivo", añadió. Asimismo, lamentó que también se llevaron joyas y un reloj que le había regalado su padre cuando tenía 15 años.

Por último recordó que "en ese momento, pensé que yo no quería que mis hermanas y mis sobrinas abran la puerta y me encuentren muerta en el patio".

LA “ABUELA LA LA LA” VIRAL, DURANTE EL MUNDIAL 2022

Cristina se volvió viral durante el año 2022, en el marco del Mundial de Qatar 2022. Allí, un grupo de jóvenes, después de cada partido de la Selección Argentina, se reunían en una esquina en Liniers y recibían a la señora al canto de “Abuela la la la la la”, mientras ella flameaba su bandera celeste y blanca. De esta manera, la tierna imagen se viralizó en las redes sociales, convirtiéndose en una cábala.