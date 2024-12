Un video con amenazas contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, causó gran revuelo en el inicio de la semana. En la grabación, los miembros de una banda narco se filmaron amenazando a ambos funcionarios.

El gobierno nacional ofreció horas después una recompensa de 10 millones ante cualquier dato que permita identificar a los autores del video.

El hecho fue repudiado por el propio presidente de la Nación, Javier Milei. “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace, las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”, dijo.

"¿Quién se ha tomado todo el vino?": así la despidió la orquesta de la Policía de Chubut a Bullrich

DETENCIONES

Un operativo en las últimas horas en la zona de Puerto San Martín, en el departamento San Lorenzo, a 40 km de Rosario, permitió la detención cuatro sospechosos vinculados a la amenaza filmada contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador, Maximiliano Pullaro.

El operativo fue llevado adelante por la Gendarmería Nacional. Durante los allanamientos, se encontró una serie de revólveres.

Los detenidos serán trasladados a Buenos Aires para que declaren en los tribunales federales de Comodoro Py en las próximas horas.

Con información de Ámbito, editada y redactada por un periodista de ADNSUR