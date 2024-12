Un video con amenazas contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se viralizó en las redes sociales.

Allí, se ve a un grupo de hombres, todos con el rostro cubierto y armados, identificados como miembros de las bandas narcos que les apuntan directamente a los dos políticos.

“A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, advierten en el video. Yreiteraron que "vamos por todo, esto nunca va a terminar”, afirmaron en el video.

“EL QUE LAS HACE LAS PAGA”

Tras la trascendencia del video, el Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado respondiendo a las amenazas y anunciando que se está trabajando en la identificación de la banda.

Con la presencia de Patricia Bullrich, este lunes se pone en marcha el Comando Unificado en Comodoro

“Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”, expresaron.

El comunicado fue retuiteado por el propio Javier Milei en su cuenta en “X”, donde además sumó: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”.

“Generamos pérdidas millonarias para los narcotraficantes que habían tomado el control de la ciudad”, agregó el texto donde afirman una postura de “tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado”.

Patricia Bullrich visitará Villa La Angostura para presidir el Consejo de Seguridad Interior

Y en este sentido, el gobierno planteó que “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y así garantizar la seguridad de todos los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional y nuestras Fuerzas Armadas”.

“Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”, cerró el texto.

Con información de TN e Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR