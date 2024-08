Este viernes por la mañana, los abogados de Alberto Fernández sumaron a la “Testigo G” para que declare ante la fiscalía de Ramiro González. Se trata de la niñera que trabajaba en la quinta de Olivos y cuidado al hijo más chico del ex presidente y Fabiola Yañez.

La mujer dio su testimonio ante un escribano público y se espera que declare ante el fiscal para que su testimonio tenga validez.

Según destacó Infobae, con declaraciones exclusiva del expediente al que tuvieron acceso, la niñera aseguró que había visto hematomas en el cuerpo de Yañez y los relacionó a “tratamientos de plasma rico en plaquetas”. “Iba una mujer, le hacía el tratamiento mencionado, masajes, drenaje linfático, entre otros”, sostuvo.

En ese marco, la empleada recordó aquella esa situación porque al día siguiente hablaron de su miedo por las agujas: “Le he visto el machucón de extracción de sangre en el brazo y en la cara le note los pinchazos del tratamiento”, señaló ante las preguntas de la abogada de Alberto Fernández.

SOBRE LA LABOR DE LA “TESTIGO G” EN LA QUINTA DE OLIVOS

La “Testigo G” trabajaba en la casa principal de la quinta de Olivos, en el dormitorio de Francisco. Según explicó, “sus tareas eran de lunes a lunes, sin retiro, con algún franco esporádico”.

Comenzó en el 2022 y estuvo hasta agosto de 2023. “Dormía en el dormitorio con Francisco y cuando algún fin de semana los Señores se encontraban sin actividad, dormía en la parte superior de la casa. El dormitorio de Francisco se encontraba a dos pasillos del dormitorio principal, entre los pasillos se encontraba el ascensor y eso dividía el dormitorio principal donde dormían los Señores”, declaró.

Asimismo, la niñera indicó que la relación entre Fernández y Yañez “era normal”, con “alguna discusión y nada más”. Y que no fue testigo de agresiones físicas.

Su testimonio figura en un acta de cuatro páginas que entregó la defensa en la Fiscalía. Recién cuando preste testimonio en Tribunales tendrá validez como prueba.

PRÓXIMOS TESTIGOS

Tal como anticipó Infobae, el viernes 5 de septiembre se espera la declaración de otros dos testigos citados por el fiscal: el médico presidencial Federico Saavedra (ex titular de la Unidad Médico Presidencial) y la esteticista Florencia Aguirre, propuesta por la querella. Una semana después deberá presentarse Sofía Pacchi, la mujer que desató una crisis el 11 de agosto de 2021 cuando le mostró a su entonces amiga los mensajes que le mandaba el Presidente.

“Por qué le haces caso a Fabiola si vos queres estar conmigo? Podes estar conmigo y sos libre de estar conmigo”, habrían sido algunos de esos mensajes, según contó la ex primera dama en el zoom del 12 de agosto pasado. “Que no vaya a mentir, esta mujer me mostró los chats”, exclamó Yañez.

